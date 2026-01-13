Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı

13.01.2026 10:40
Sivas'ta kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü, belediye ekipleri temizlik çalıştı.

SİVAS'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, gece saatlerinde yoğun kar yağdı. Aralıklarla sabaha kadar süren yağışla cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kent merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle, yayalar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise trafikte dikkatle seyretti. İl merkezindeki Aksu Parkı'nda ise yağışın ardından güzel görüntüler oluştu. Soğuk hava ve kar nedeniyle park sessizliğe büründü. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

