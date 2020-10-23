Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu - Son Dakika

Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu

23.10.2020 14:38

Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu Tokat'ta çekirdekleriyle fazla miktarda alıç tüketen 3 kişi, sindirim sistemlerinde sıkıntı yaşaması sonucu hastanelik oldu.

Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu

TOKAT - Tokat'ta çekirdekleriyle fazla miktarda alıç tüketen 3 kişi, sindirim sistemlerinde sıkıntı yaşaması sonucu hastanelik oldu.

Tokat ve Sivas bölgesinde yetişen alıç meyvesi fazla tüketildiğinde veya çekirdeği ile yenildiğinde sindirim sorunlarına yol açıyor. Tokat'ta, karın ağrısı şikayeti ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Uygulama Hastanesine son bir günde 3 kişi başvurdu. Tedavisi devam eden hastaların çekirdekleriyle fazla miktarda alıç yemelerinden dolayı sindirim sorunu yaşadığı tespit edildi. Uzmanlar alıç meyvesinin fazla tüketilmesi halinde bağırsak sorunlarına yol açabileceği, çekirdeği ile yenilmesi halinde ise mide de kitle oluşturabileceği uyarısında bulundu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Namık Özkan, Sivas ve Tokat yöresinde oldukça fazla miktarda yetişen alıç meyvesinin tıpta da kullanılan bir meyve olduğuna dikkat çekti. Özkan, alıç meyvesinin içerisinde bol miktarda fiber olduğunu belirterek, "Alıç yüzyıllar önce bir kalp hastalıkları yada sakinleştirici olarak kullanılıyordu. Kalp hastalıklarında kalp ritmini düzenlediği söyleniyor. Ama bu etki alıç meyvesinin az miktarda bir avuç kadar yenmesi ile oluşuyor. Eğer alıç bol miktarda hele de çekirdekleri ile tüketilirse çekirdek mide ya da ince bağırsak sisteminde bir nüve oluşturuyor. Alıçın meyvesi de fiberler nedeni ile onun çevresinde bir top şeklinde birleşerek tıkanıklığa sebep olabiliyor. Hastalar genelde bizlere karın ağrısı şikayeti ile geliyor. Bir günde sadece benim polikliniğime bu şikayetlerle 3 hasta geldi. Sorguladığımızda çok miktarda alıç yediklerini söylediler. Yaşlı bir teyzemizi bağırsak tıkanıklığı nedeni ile yatırdık. Yaşlı kişiler genelde dişleri olmadığı için çekirdekleri ile beraber yiyorlar. Bu da bağırsak tıkanıklığı, delinmelere kadar giden sonuçlara neden oluyor" dedi.

Alıcı çekirdeği ile tüketmeyin uyarısı

Özkan, alıç meyvesi tüketenleri çekirdekleri ile birlikte tüketmemeleri konusunda uyararak, "Alıcı iyice çiğneyerek ve az miktarda yemelerini öneriyoruz Alıç, yaprağı ve çekirdeğinden çay şeklinde kullanılmasını öneriyoruz. Çay şeklinde tüketildiğinde sakinleştirici bir etkisi de var. Meyvesini tüketirken miktarını iyi ayarlamak lazım" diye konuştu. Tedavinin mide ve bağırsakta oluşturduğu etkiye göre yapılığını belirten Özkan açıklamalarını şöyle tamamladı: "Eğer midede çok büyük bir top oluşturmuşsa endoskopi olarak o topu küçülterek normal yoldan çıkmasını sağlayabiliyoruz. Bu yöntemde başarılı olamaz isek yada tıkanıklık oluşturur bağırsakta delinmeye giden bir durum oluşursa o zaman ameliyatla oluşan topu ameliyatla almak gerekebiliyor"

Alıç meyvesini bol miktarda tüketti hastanelik oldu

Alıç meyvesini çok fazla tüketmesi nedeni ile hastanelik olan 77 yaşındaki Necmiye İkinci, karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yaklaşık 3 gündür tedavisi devam eden İkinci "Alıcı çok yedikten sonra sancılandım. Bağırsaklarım tıkanmış. Doktorların tedavisi ile sağlığıma kavuştu. Alıcı çok fazla yemesinler" diye konuştu.

Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu
Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu
Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu
Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sivas, Tokat, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sivas'tan sonra Tokat'ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu - Son Dakika

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