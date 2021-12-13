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Sivasspor'dan galibiyet pozu - Son Dakika

Sivasspor'dan galibiyet pozu

13.12.2021 21:53
Sivasspor'dan galibiyet pozu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 80'de Fayçal Fajr attı. Ligdeki 5. galibiyetini elde eden ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Galatasaray maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, "En sevdiğiniz kare" notu eklendi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'dan galibiyet pozu

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'dan galibiyet pozu - Son Dakika


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