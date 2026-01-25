Sivasspor'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor'dan Hakem Eleştirisi

25.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Amed ile 1-1 berabere kaldığı maçta ofsayt itirazında bulundu ve inceleme başlatıldı.

Özbelsan Sivasspor Kulübü, ligin 22. haftasında bugün sahalarında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, rakip takımın attığı golün ofsayt olduğunu savunarak, Merkez Hakem Kurulunun söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlattığını bildirdi.

Sivasspor Kulübünden "İkinci ofsaytımsı vakası" başlığıyla yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından ilgili pozisyona dair maçın tekrar görüntülerinin kulüp tarafından detaylı şekilde incelendiği belirtilerek, "Kulübümüz, hakem hatası olduğunu kesinleştirmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir." ifadesi kullanıldı.

Amed Sportif Faaliyetler'in attığı golün ofsayt olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda, ofsayt çizgisinin oyuncumuz Feyzi'nin dirseğinden çekildiği tespit edilmiş, bu durum pozisyonun değerlendirilmesi açısından ciddi bir tartışma doğurmuştur. Edindiğimiz bilgilere göre Merkez Hakem Kurulu söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlatmıştır. Kulübümüz bu sürecin şeffaf ve objektif şekilde yürütülmesini önemsemekte olup gelişmelerin yakın takipçisi olacaktır. Ayrıca rakip takımın golünden hemen önce, kulübümüzün açık bir penaltı beklentisi bulunan bir pozisyon söz konusudur. Bu pozisyonun hakem tarafından VAR incelemesiyle değerlendirilmeden oyunun hızlı şekilde başlatılması, devamında gelişen atağın golle sonuçlanması, söz konusu golün oluşum sürecini doğrudan etkilemiştir. Bu yönüyle yalnızca sonuç değil, karar alma sürecinin işleyişi de tarafımızca sorgulanmaktadır. Öte yanda sezon başından bu yana takımımız aleyhine verilen ve maçların seyrini doğrudan etkileyen benzer nitelikteki kararların tekrar ediyor olması dikkat çekicidir. Daha önce de benzer mağduriyetler yaşamış bir kulüp olarak, bu durumun münferit hatalar kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz."

İlgili pozisyonlara ait VAR kayıtlarının incelenmesini ve karar sürecine dair tüm aşamaların kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklanması istenen açıklamada, "Adil rekabet ortamının korunması, sahadaki emeğin karşılık bulması ve Türk futboluna duyulan güvenin zedelenmemesi adına bu sürecin şeffaflıkla yürütülmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz." ifadesine de yer verdi.

Kaynak: AA

Sivasspor, İnceleme, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 00:00:59. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.