Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi'nde takımına güveniyor Açıklaması - Son Dakika

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi'nde takımına güveniyor Açıklaması

21.10.2020 11:53
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi'nde takımına güveniyor Açıklaması, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın İspanya'nın Villerreal takımı ile deplasmanda oynayacakları maçta takımına güveninin sonsuz olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın İspanya'nın Villerreal takımı ile deplasmanda oynayacakları maçta takımına güveninin sonsuz olduğunu söyledi.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Villarreal ile oynayacakları karşılaşmada en iyisini yapmak istediklerini belirtti.

Hedeflerinin İspanya deplasmanından puan veya puanlarla dönmek olduğunu dile getiren Çalımbay, "İyi bir takımla oynuyoruz, İspanya'nın en kuvvetli takımlarından bir tanesi. Hepsinin farkındayız ve biz de iyi takımız." dedi.

Takımdaki sakat oyuncuların dezavantajını yaşayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bütün amacımız Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek." diye konuştu.

"Fajr'dan bilgiler alıyoruz"

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Fayçal Fajr'ın geçen sezon İspanya'da oynadığını anımsatan Rıza Çalımbay, şöyle devam etti.

"Fayçal Fajr, Villarreal takımını iyi tanıyor. Onun verdiği bilgilere göre hareket ediyoruz. Gerçekten güçlü bir takım, her şeyin farkındayız. Hem bizim hem Türkiye için çok önemli maçlar oynuyoruz. İnşallah oradan puan veya puanlarla dönmeye çalışacağız. Takımıma inanıyorum, tek korkum sakatlıktı. Onlar da maalesef bu maçtan önce bize biraz sıkıntı yaşattı. Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye, Casimir Ninga ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları var. Önceden 21 kişilik kadro bildiriyorsunuz, ondan sonra onların yerine oyuncu alamıyorsunuz. Bütün takımı götürüyoruz ama sahaya eksikliklerden dolayı 17-18 kişi çıkacağız. Grubumuzdaki ilk maç çok önemli ama esas sahamızda arka arkaya oynayacağımız Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ maçlarımız var. O maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradan da iyi bir puanla dönebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız."

"Takımıma inanıyorum"

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa Kupaları'na ilk kez Denizlispor ile katıldığını ve çok güçlü rakipleri elediklerini hatırlattı.

Sivasspor ile de Avrupa'da başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kendi gücümüze ve bütçemize göre transferler yaptık, ona göre yolumuza devam ediyoruz. Buradaki en önemli şey inanmak. Tek hedefimiz ilk ikiye girip gruptan çıkmak. Yolumuza tek tek bakacağız. Sahamızda üst üste oynayacağımız iki maç var, inşallah taraftar da alınırsa o zaman bizim için büyük bir avantaj olur. Ondan sonra deplasmanlarda muhakkak puan alırız. Takımıma güveniyorum ve inanıyorum. Geçen sezon Sivasspor güzel şeyler yaptı. İnşallah bu sene de aynısını yapacağız."

"Başakşehir'e ve Sivasspor'a destek olunmalı"

Rıza Çalımbay, güçlü takımlarla aynı grupta yer aldıklarına dikkati çekerek, tek hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 21 takımla oynanıyor olmasının sıkıntısını da yaşadıklarına değinen Çalımbay, "Avrupa'dan döneceğiz, sürekli maçlar oynayacağız. Hafta arası ve hafta sonu maçlar oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un ve Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarında alacağı puanların Türkiye'nin gelecek yıllarda Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları açısından da çok önemli olduğunun altını çizen Çalımbay, "Manevi olarak spor kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Medipol Başakşehir'e ve Sivasspor'a sahip çıkılmalı. Her türlü destek verilmeli, manevi yönde destek olunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, İspanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi'nde takımına güveniyor Açıklaması - Son Dakika Spor


Son Dakika

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı
3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti 3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti         
11:31
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor         
11:07
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi         
10:31
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı         
09:43
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 11:57:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi'nde takımına güveniyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei