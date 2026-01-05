Siverek'te Kalorifer Kazanı Patladı: 2 Yaralı - Son Dakika
Siverek'te Kalorifer Kazanı Patladı: 2 Yaralı

05.01.2026 22:24
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel okulda kalorifer kazanı patladı, 2 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir ortaöğretim kurumunun kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İlçe merkezinde bulunan özel bir ortaöğretim kurumunun kalorifer kazanı henüz tespit edilemeyen bir nedenle patladı.

Patlamada kurumda görevli A.Ö. ile S.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Siverek ilçemizde faaliyet gösteren özel bir ortaöğretim kurumunda bulunan kalorifer kazanının henüz belirlenemeyen bir sebeple patlaması sonucunda kazan dairesinde bulunan uzman öğretici A.Ö. ve hizmetli S.B. hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralı personel ivedi olarak hastaneye intikal ettirilmiş olup tedavileri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Olayla ilgili olarak yürütülen adli soruşturmanın yanı sıra valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Kaza, Son Dakika

