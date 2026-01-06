Siyasi Partiler Ortak Rapor İçin Toplandı

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibinin ortak rapor yazımı için yaptığı toplantı sona erdi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak rapor yazımı için çalışmalarını sürdürüyor. Yazım ekibinde AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileri yer alıyor. Bugün ikinci kez toplanan yazım ekibinin toplantısı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Genellikle uzlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, bütün partilerin yapıcı şekilde ortak rapor konusunda çalıştıklarını belirterek, adaletin, hukukun önünü açacak, terörü bitirecek ortak komisyon raporu yazma olanağı bulacaklarını söyledi. - ANKARA