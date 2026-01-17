Snowboard Cross Avrupa Kupası Erzincan'da Başladı

Snowboard Cross Avrupa Kupası ilk gün yarışları Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde başladı.

Erzincan Valiliği himayesinde, Uluslararası Kayak Federasyonu öncülüğünde ve sponsorların destekleriyle düzenlenen organizasyonda Avrupa ülkelerinden gelen sporcular, kayak merkezindeki 800 metrelik pistte yarıştı.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde 2 gün düzenlenen yarışlar, dünyada bir ilk olarak gece de devam edecek.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Kayak Federasyonu ile görüşmeler yapılarak Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yarışları organize ettiklerini söyledi.

Snowboard Cross Avrupa Kupası'nda 20'den fazla ülkeden 100'den fazla sporcunun kayak merkezinde ter döktüğünü belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Kayak merkezinde düzenlenen yarışma zorlu bir yarışma. Bunun için yaklaşık 100 gönüllü ve çalışan pistleri hazırlamaya çalıştılar. Bu yarışma yapılabilsin diye 60 bin metreküpe yakın kar ürettik. Aynı zamanda kayak merkezindeki aydınlatma sisteminde de ufak değişiklikler yaparak bu işi dünyada ilk defa gece yapılabilir mi diye Uluslararası Kayak Federasyonuna yönelttik. Onlar da bu işten çok mutlu oldular. Bu akşam inşallah bunun yarışı olacak. Dünyada ilk defa snowboard cross yarışması gece düzenlenecek. Bu da Erzincan için, Ergan Kayak Merkezi için önemli bir hamle. İnşallah kazasız belasız bu yarışmayı alnımızın akıyla tamamlarız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun keyfini süreriz."

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışlarının Erzincan'da ilk kez düzenlendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yarın final müsabakalarını yapacağız. Fakat malumunuz olduğu üzere, dün geceden itibaren inanılmaz bir yağış var Erzincan'da ve Ergan Dağı'nda. Sporcularımız şu anda dinleniyor. İnşallah yarın final müsabakalarını yapıp ödüllerini takdim edeceğiz ve sporcularımızın sağ salim ülkelerine dönmesi için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğiz."

Bu tür yarışların Anadolu'da olmasının tanıtım açısından önemli olduğuna değinen Aydoğdu, "Biz bu tür yarışmalara ev sahipliği yapabilmek için altyapısından dinlenme yerlerine kadar her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz inşallah. Umuyorum ki buraya Avrupa'dan gelen sporcularımız da hem kayak keyfini yaşamışlardır hem de Erzincan'ın güzelliklerini tatmışlardır. Ben tekrar bütün sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Yarışmanın ülkemiz için, herkes için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Volkan Burak Mumcu ise Snowboard Cross Avrupa Kupası'nın bu yıl sadece Erzincan'daki Ergan Dağı'nda yapıldığını anlattı.

Ergan Dağı'nın kayak sporu destinasyonu açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Mumcu, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük şampiyonalara ev sahipliği yaparız. Tüm ekibinize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah kazasız, belasız yarın finalleri gerçekleştirmiş oluruz. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan gece yapılması planlanan yarışlar ise yoğun tipi ve fırtına nedeniyle iptal edildi.