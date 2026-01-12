SOBE Vakfı'ndan Uluslararası Otizm Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SOBE Vakfı'ndan Uluslararası Otizm Eğitimi

SOBE Vakfı\'ndan Uluslararası Otizm Eğitimi
12.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOBE Vakfı, otizmli bireyler için çevrim içi eğitim hizmetlerini Türkiye ve yurtdışında sunuyor.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı otizmli bireylerin nitelikli eğitime erişimini artırmak amacıyla 2023'te başlattığı çevrim içi eğitim hizmetlerini, yurt içi ve yurt dışında sürdürüyor.

Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Hollanda, Lüksemburg ve Avusturya'da yürütülen çevrim içi eğitim programları, bireysel gelişim ihtiyaçlarını esas alan bir model doğrultusunda uygulanıyor. Eğitim süreci, çocuğun gelişim düzeyinin belirlenmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerle başlıyor. Bilişsel, iletişim, sosyal beceri ve günlük yaşam alanlarındaki gelişim düzeyleri analiz ediliyor.

SOBE Vakfı'ndan yapılan açıklamada, eğitim yaklaşımında ailenin sürece aktif katılımının temel bir unsur olduğu vurgulandı.

Ailelerin, ev ortamında uygulamaları doğru ve sürdürülebilir biçimde devam ettirebilmeleri amacıyla eğitim videoları ve düzenli bilgilendirmelerle desteklendiği belirtilen açıklamada, ailelerin, SOBE Eğitim Platformu (SOBEP) üzerinden çocuklarının eğitim süreçlerini anlık olarak takip edebildiği, uygulanan programların, performans verileri ve ilerleme raporlarına şeffaf ve erişilebilir şekilde ulaşabildiği aktarıldı.

İhtiyaç duyulması halinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin sürece dahil edildiği belirtilen açıklamada, ailenin gereksinimlerinin değerlendirilerek uygun müdahale planlarının oluşturulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Güncel, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOBE Vakfı'ndan Uluslararası Otizm Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:51:42. #7.11#
SON DAKİKA: SOBE Vakfı'ndan Uluslararası Otizm Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.