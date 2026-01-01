Siirt\'te eksi 2 derecede havuz keyfi

Siirt'de yaşayan Erhan Keklik, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü anlarda fıstık bahçesindeki sulama havuzuna girerek dikkat çekti.
Soğuk havaya aldırış etmeden suya giren Keklik'in o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde meydana gelen olayda, Keklik'in donma noktasının altındaki havada sulama havuzuna girerek soğuğa meydan okuması çevredekileri şaşırttı.
Görüntülerde Keklik'in rahat tavırları dikkat çekti.
