Siirt'te eksi 2 derecede havuz keyfi
Siirt'te eksi 2 derecede havuz keyfi

01.01.2026 17:11
Siirt'te dondurucu soğuğa aldırmayan bir vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü kentte Erhan Keklik, fıstık bahçesindeki sulama havuzuna girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siirt'de yaşayan Erhan Keklik, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü anlarda fıstık bahçesindeki sulama havuzuna girerek dikkat çekti.

Soğuk havaya aldırış etmeden suya giren Keklik'in o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOĞUĞA MEYDAN OKUDU

Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde meydana gelen olayda, Keklik'in donma noktasının altındaki havada sulama havuzuna girerek soğuğa meydan okuması çevredekileri şaşırttı.

Görüntülerde Keklik'in rahat tavırları dikkat çekti.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Mustafa:
    Bu haberi verdiğiniz çok iyi oldu biz ailecek dünden veri uyuyamamıştık Erhan Keklik bu havalarda ne yapıyor diye sayenizde aydınlandık.. 26 0 Yanıtla
  • İbrahim güçlü İbrahim güçlü:
    5 yaşındaydım böyle haberler vardı 40 olduk hâlâ var birileri hep soğuğa meydan okuyor salak saçma haberler e özenip soyunmayın zatürre de dört kolluya koyarlar adamı 3 0 Yanıtla
18:17
Artvin’de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
17:42
LvbelC5 izleyen Gupse Özay’ın mimikleri sosyal medyayı salladı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı
16:57
Galatasaray’ın yıldızına fesih şoku Milli Takım forması giymeleri yasaklandı
Galatasaray'ın yıldızına fesih şoku! Milli Takım forması giymeleri yasaklandı
16:53
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
15:17
Saat verildi AKOM’dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
14:52
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
