Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yasaklara uyuldu - Son Dakika

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımın ana arterleri olan bulvar ve kara yollarındaki tenhalık DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle Düzce'de Anıtpark, belediye meydanı, Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Karabük'te ise Kemal Güneş Caddesi ve kent meydanında sessizlik hakim oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi ilçe Safranbolu'da da vatandaşlar sokakları boşalttı. Paket servis yapan iş yerleri dışındakilerin kepenk kapattığı görüldü. Kontrollerini sürdüren kolluk kuvvetleri, sokakta kimsenin bulunmasına izin vermedi.