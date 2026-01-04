Sokak Hayvanlarına 4 Bin 300 Yardım - Son Dakika
Sokak Hayvanlarına 4 Bin 300 Yardım

Sokak Hayvanlarına 4 Bin 300 Yardım
04.01.2026 16:43
Kayseri'de Sevimli Dost Ambulansı, geçen yıl 4 bin 300 sokak hayvanına acil müdahalede bulundu.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Sevimli Dost Ambulansı ekipleri, geçen yıl 4 bin 300 sokak hayvanına müdahale etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sevimli Dost Ambulansı ekipleri, Veteriner İşleri Müdürlüğüne iletilen ihbarların ardından sokak hayvanına yardım etti.

Geçen yıl yaralı ya da hasta olan 4 bin 300 sokak hayvanı hızlı bir şekilde tam donanımlı ambulans ile kliniğe sevk edilerek, gerekli tedaviler uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilne Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatı bizlerle paylaşan sokak hayvanlarının acil durumlarda hızlı ve güvenli şekilde tedaviye ulaştırılmasını sağlayan tam donanımlı Sevimli Dost Ambulansımız minik dostlarımızın hizmetinde. Olası trafik kazaları, yaralanmalar veya hastalık durumlarında sokak hayvanlarının imdadına yetişen ambulansımız aktif olarak 7/24 çalışıyor. Vatandaşlarımız yaralı veya hasta sokak hayvanlarına yardım etmek için 252 13 33 ve 0530 253 91 91 numaralı Melikgazi Belediyesi WhatsApp ihbar hatlarımıza ulaşabilirler."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Kayseri, Güncel, Son Dakika

23:42
