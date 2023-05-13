Aç kalan sokak köpekleri, 80 tavuğa saldırıp telef etti - Son Dakika
Üye Girişi

Aç kalan sokak köpekleri, 80 tavuğa saldırıp telef etti

13.05.2023 17:10

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen olayda aç kalan sokak köpekleri Mülkiye Özeken'in kümesine saldırdı. Sokak köpekleri 80 tavuğu öldürürken yetkililere seslenen Özeken, "Şimdi hepsini kaybettim. Yüksekova Belediyesi'nden, mağduriyetimi gidermelerini ve bir daha bu mağduriyeti kimsenin yaşamaması için aç kalan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemelerini rica ediyorum" dedi.

Güngör Mahallesi'nde eşi çalışmayan ve geçimini tavuk besleyerek sağlayan Mülkiye Özeken'in (38) kirada oturduğu evin yan tarafına yaptığı ve çevresini de alüminyum sacla çevirdiği kümese, iddiaya göre gece saatlerinde sokak köpekleri girdi. Özeken, köpeklerin 80 tavuğunu öldürdüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Hakkari'de aç kalan sokak köpekleri, 80 tavuğu öldürdü: Belediye, hayvanları düzenli olarak beslesin

"HEPSİNİ KAYBETTİM"

Çocuğunun olmadığını ve geçimlerini sağladığı tavuklarını çok sevdiğini belirten Özeken, "4 yıldır civciv ve yumurta satarak hayatımızı sürdürüyorduk. Ancak dün akşam tavuklarım aç kalan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çok mağduruz. Çocuğum olmadığı için bütün zamanımı tavuklarımı besleyerek geçiriyordum, bundan da büyük mutluluk duyuyordum. Ama şimdi hepsini kaybettim. Yüksekova Belediyesi'nden, mağduriyetimi gidermelerini ve bir daha bu mağduriyeti kimsenin yaşamaması için aç kalan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemelerini rica ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Yüksekova, Mülkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aç kalan sokak köpekleri, 80 tavuğa saldırıp telef etti - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Şenol Güneş'ten Türk futbolu için yabancı kuralı yorumu
17:24 Muharrem İnce, YSK'nın aldığı karardan sonra açıklama yaptı: Çabalarınız boşa gitmeyecek, her evden bir oy Memleket Partisi'ne, hep birlikte sandığa!
17:14 YSK'nın kararının ardından Muharrem İnce'den yeni paylaşım: Çabalarınız boşa gitmeyecek
17:12 Bir fikir de o verdi! Şenol Güneş'ten Türk futboluna yabancı kuralı için yeni formül
17:05 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Fener Ağlama" bestesini söyledi
17:01 Görüntüler çok konuşulacak! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
16:52 Jeofizikçi Celal Şengör, seçimlerde rengini belli etti: Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır, başından beri de böyleydi
16:44 Prof. Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimleri için rengini belli etti: Benim oyum Kılıçdaroğlu'na
16:40 Oyuncu Cansu Dere, 14 Milyon TL'lik reklam teklifi hakkında: "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok"
16:36 Oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2023 17:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Aç kalan sokak köpekleri, 80 tavuğa saldırıp telef etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement