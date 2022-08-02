Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu

Sokakta yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç, saldırıdan kıvrak zekası sayesinde kurtuldu.

HAVLAMAYA BAŞLADI

Köpeklerin üzerine doğru koşmasının ardından çaresiz kalan genç, bu saldırıyı kendisi de köpekler gibi havlayarak savuşturdu. Aynı zamanda bu anları da kayda alarak, kangal köpekleriyle ünlü ilimiz Sivas doğumlu olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI

Gencin, köpekten kurtulduğu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.