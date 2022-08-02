Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu

02.08.2022 10:19

Sokakta yürürken köpeklerin üzerine doğru koşmasının ardından çaresiz kalan genç, saldırıyı havlayarak savuşturdu. Sivaslı olduğunu ve kangallardan dolayı köpek sesini iyi taklit edebildiğini ifade eden gencin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

Sokakta yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç, saldırıdan kıvrak zekası sayesinde kurtuldu.

HAVLAMAYA BAŞLADI

Köpeklerin üzerine doğru koşmasının ardından çaresiz kalan genç, bu saldırıyı kendisi de köpekler gibi havlayarak savuşturdu. Aynı zamanda bu anları da kayda alarak, kangal köpekleriyle ünlü ilimiz Sivas doğumlu olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI

Gencin, köpekten kurtulduğu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.

YORUMLAR
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Son Dakika Yaşam Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu - Son Dakika


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