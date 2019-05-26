Son Dakika Haberleri: Söke'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Söke'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Söke'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Söke- Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Gaffur Pamuk'un (19) kullandığı 05 AV 600 plakalı otomobil, karşıdan gelen Oktay Bıkmazoğlu (70) yönetimindeki 09 JR 923 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Oktay Bıkmazoğlu ve yanındaki eşi Nermin Bıkmazoğlu (65), diğer araç sürücüsü Gaffur Pamuk ve yanındaki İbrahim Güler (18) ve Murat Can (19) yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Gaffur Pamuk ve yanındakilerin Kuşadası'ndaki bir aradaşlarının doğum günü partisinden dönerken kazada yaralandıkları öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:47 Kaynak: DHA
Kuşadası, Aydın, Söke, Güncel
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