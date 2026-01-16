Söke'de Öğrencilerin Karnelerine Köpük Şenliği

Aydın'ın Söke ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini bahçede havaya püskürtülen köpükler altında yaşadı.

Vakıfbank İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni düzenlendi.

Karnelerin dağıtılmasının ardından okul bahçesinde köpük püskürtme makinesiyle havaya köpük sıkıldı.

Çocuklar, köpük altında doyasıya eğlendi. Öğrencilerin mutluluğuna veliler de ortak oldu.

Okul Müdürü Adil Demir, öğrencilerin yoğun bir dönemi geride bıraktığını belirterek, "Yarıyıl tatili öncesinde öğrencilerimize güzel sürpriz yapmak istedik. Eğitim öğretim yılı boyunca büyük emek harcayan çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmak bizim için çok önemliydi. Bu etkinliği tamamen onların mutluluğu için planladık. Velilerimizin yoğun katılımı da bizleri ayrıca mutlu etti. Okul olarak sadece akademik başarıya değil, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimine de önem veriyoruz." diye konuştu.