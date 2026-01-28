Somaspor, Ankara Demirspor'u Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Somaspor, Ankara Demirspor'u Yenerek 3 Puan Aldı

Somaspor, Ankara Demirspor\'u Yenerek 3 Puan Aldı
28.01.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Somaspor, Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Somaspor evinde karşılaştığı Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Soma Nazım Yavuz

Hakemler: Semih Kurt, Mehmet Kirişçioğlu, Tolga Okumuş

Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Yiğit Utku Gök, Bulut Uysal (Ömür dk. 68), Sinan Alkaş, Emir Şenocak (Arda dk. 85), Namık Barış Çelik (Emre dk. 68), Erdem Özcan (Ceyhun dk. 24), Emre Gürsel Hürcan, Muhammet Özkal, Emre Sağlık (Mehmet dk. 85), Yusuf Avcılar

Yedekler: Eran Şenol, Enes Yetkin

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Furkan Enver Ünver, Mehmet Albayrak, Furkan Işıkdemir (Tolunay Artuç dk. 63), İsa Halidi (Eralp Aydın dk. 82), Enes Albak (Kadir Subaşı dk. 63), Batuhan Süer, Malik Yılmaz, Leon Çalışkan, Atakan Dama (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 73), Deniz Yaşar (Hasanege Akdoğan dk. 63)

Yedekler: Hüseyin Koç, Kerem Yusuf Ersunar, Eren Paşahan, Berk Yiğit Karadağ

Goller: Sinan Alkaş (dk. 28), Ceyhun Çoban (dk. 70) (Somaspor), Malik Yılmaz (dk. 5) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Emre Sağlık (Somaspor), Furkan Işıkdemir, İsa Halidi, Furkan Enver Ünver, Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor) - MANİSA

Kaynak: İHA

Ankara Demirspor, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor, Ankara Demirspor'u Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:44
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:59:40. #7.11#
SON DAKİKA: Somaspor, Ankara Demirspor'u Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.