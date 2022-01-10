Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı - Son Dakika

CNN Türk ekranlarında yayınlanan programa canlı bağlantı ile katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, son zamanlarda artış gösteren koronavirüs vaka sayılarına ilişkin konuştu.

"20 ARALIK'TAN SON VAKA SAYISI ARTTI"

Ülke genelindeki günlük vaka sayısının 60 binleri aşmasının İstanbul'u da olumsuz etkilediğini belirten Memişoğlu, "Tedbir ve planlama ile bu işin üstesinden geleceğiz. Omicron'un dünyada yükseldikten sonra bizim ülkemizde de yükselmesini öngördük. Özellikle 20 Aralık'tan sonra daha önceki yükselişlere benzemeyen çok ciddi bir Omicron ağırlıklı yükseliş yaşadık." dedi.

"HASTANEYE YATIŞLARDA ARTIŞ OLMADI"

Memişoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Son bir haftadır bu yükseliş stabil hale geldi. Geçtiğimiz hafta yüksek seyretmekle birlikte vaka sayısında ciddi bir artış olmadı. Yüzümüzü güldüren ise hastane yatışlarında önceki dönemlerdeki gibi ciddi bir artışın ve talebin olmaması oldu. Bu bizi esasında umutlandırıyor. İnsanların tedbirleri elden bırakmaması, 'Bana bir şey olmaz' dememesi gerekiyor. Aşısının üzerinden 3 ay geçmişse insanların hatırlatma dozu olmalarını rica ediyoruz.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK SİSTEMİNE ULAŞAN BİR ÜLKE"

Beşinci gün PCR ile ilgili de başvuruları yönetmek durumundayız. Bazı yoğunluklarımız bazı hastanelerimizde var. Bunun anlayışla karşılandığını görüyoruz. Normal poliklinik ve ameliyathanelerimizi yönetmek durumundayız. Sayılar da geçmişe göre daha farklı seyrediyor. Türkiye dünyanın en iyi sağlık sistemine ulaşan bir ülke. Türkiye ücretsiz her yere ulaşabilen bir sağlık sistemine sahiptir.

"İSTANBUL'DA 160 BİN TEST YAPABİLMEKTEYİZ"

Bakanlığımız Bilim Kurulu doğrultusunda değerlendirme yapıyor. Covid ile mücadele Türkiye'de iyi seyrediyor. Dünyanın gelişmiş bazı ülkelerinde öneriler var. Bunun Bilim Kurulu'nun değerlendireceğini düşünüyorum. PCR talebini yönetmeye çalışıyoruz. Mart ayında bin 500, 2 bin kapasite vardı. Şu an İstanbul'da 160 bin test yapabilmekteyiz. Hızlı testi Bilim Kurulu'nun değerlendireceğini düşünüyorum. PCR'ı biz sanki hastalıkmış gibi kabul ediyoruz. PCR testleri sonuçta hastalığın tanısını ve hastalıkla ilgili proteini ölçüyor. Bilim Kurulu'da Omicron varyantında 7'nci günden sonra özelliğini 3-4 gün içerisindeki Delta varyantı da öyleydi. Bilim dünyası bize söyledi bulaşıcılığını bu evrede olduğu Bilim Kurulu da buna ihtiyaç olmadığını ifade etti.

"7. GÜNDEN SONRA İZOLASYONDA KALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Bulaşıcı özelliği virüsün kalmadığı yönünde bir inanış vardır. 5'inci güne düşüren ülkeler var dünyada. Biz izolasyonla beraber insanların sakınmasını ve tedbirini öneriyoruz. Çocukların da maske taktıkları sürece 7 günden sonra okula başlamada hiçbir sakıncasının olmadığını düşünüyoruz. Bunu bilim dünyası da önermektedir. 5'inci gün test yapıp negatif çıkmasını bekleyenler var ama ben 7'nci günden sonra izolasyonda kalınması gerektiğini düşünmüyorum."