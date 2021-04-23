23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar bayram coşkusunu konvoylarla yaşadı - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla donatılan araçlardan oluşan konvoylarla şehir turu gerçekleştirildi.

Yalova ve Bilecik

Yalova Belediyesi, çocukların bayramını "23 Nisan otobüsü" ile kutladı.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen üstü açık otobüsün şoförlüğünü Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk yaptı. Palyaço ve çizgi film karakteri kostümü giyen animatörlerin bulunduğu otobüs, kentin cadde ve sokaklarını gezdi.

Otobüs, 2 gün boyunca kent merkezindeki 14 mahalleyi dolaşacak.

Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için hazırlandığını söyledi.

Bilecik'te de Valilikçe oluşturulan konvoyla kent turu atıldı.