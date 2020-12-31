Adanalıların yılbaşı çerezi şırdan oldu - Son Dakika

Adana'da vatandaşlar yeni yıl öncesinde çerez olarak yöresel lezzet olan şırdandan vazgeçemedi. Adanalılar sokağa çıkma yasağına dakikalar kala şırdan için sıraya girdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar şırdan sırasına girdi. Yöresel lezzet şırdan yılbaşı gecesinin çerezi oldu. Şırdan işletmecisi Murat Mercan vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyarırken 2021 yılından beklentilerinin önce sağlık sonra şırdan senesi temennisinde bulundu. Vatandaşlar 15 ile 20 dakika arasında şırdan almak için beklediklerini kaydederek şırdanın Adanalılar için vazgeçilmez bir lezzet olduğunu yeni yılın şırdansız olmayacağını söyledi. - ADANA