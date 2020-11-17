Son Dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
17.11.2020 16:37
Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
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