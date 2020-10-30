Son Dakika | Arap ülkeleri Fransa'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Son Dakika | Arap ülkeleri Fransa'daki terör saldırısını kınadı

30.10.2020 04:53
Son Dakika | Arap ülkeleri Fransa'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Son dakika haber... Arap dünyasından pek çok ülke ve kurum, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Arap dünyasından pek çok ülke ve kurum, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nice'deki terör saldırısı kınanarak Doha yönetiminin, sebebi ne olursa olsun terörün her türlüsüne ve ibadethanelerin hedef alınmasına karşı olunduğu ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayfullah el-Fayiz de açıklamasında, terör saldırısını kınadı ve güvenlik ve istikrarı hedef alan terörün hiçbir şeklinin insani ve dini değerlerle bağdaşmadığını kaydetti.

Nice'deki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Libya Dışişleri Bakanlığı, "masumların öldürülmesi ya da ibadethanelerde şiddete maruz kalmalarının hiçbir gerekçesinin olmayacağı" ifade edildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı ise din etrafında oluşturulan gergin ve olumsuz atmosferin aşılması ve tarafların itidalli ve hikmetli olması çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Nice'de meydana gelen terör saldırısını kınadı ve Kuveyt'in terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı ise bu tür terör saldırılarının hiçbir dinle bağlantısı olmadığını ve tüm semavi dinlerce suç sayıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi de açıklamasında, terörün kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun kınanacak bir durum olduğunu kaydetti.

Irak'ta Bakanlar Kurulu'na bağlı Sünni Vakıflar Ofisi de dünya üzerinde tırmanışa geçen şiddet ve nefret söylemine karşı uyarıda bulundu.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde dün sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Terör, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Arap ülkeleri Fransa'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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