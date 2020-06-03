Son Dakika | Bakan Pakdemirli: 193 ülkeye 18 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Pakdemirli: 193 ülkeye 18 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz

Son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mevsimsel etkiler ve planlı-programlı üretime olan eğilimden dolayı bu yıl tarımsal üretimiz en bereketli yıllardan birini yaşayacak.

Son Dakika | Bakan Pakdemirli: 193 ülkeye 18 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mevsimsel etkiler ve planlı-programlı üretime olan eğilimden dolayı bu yıl tarımsal üretimiz en bereketli yıllardan birini yaşayacak. Bunun yanı sıra 193 ülkeye 1827 tarımsal ürün ihraç ederek, az önce de belirttiğim gibi 18 milyar dolarlık da ihracat yapıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanlarıyla görüştü. Pakdemirli, büyük küresel sorun haline gelen koronavirüs salgınının doğa ve kırsal ile köylerin önemini eskiye göre en az 2 kat fazla hissettirdiğini söyledi. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz- talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığı ile lisanslı depoculuğun önemin ortaya çıktığını anlatan Pakdemirli, bugün toplumda tarıma karşı büyük ilginin oluştuğunu dile getirdi.

Tarımın ciddiye alınması gereken bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, bu nedenle çiftçileri desteklemek ve yanlarında olmak için bakanlık olarak seferber olduklarını belirtti. Pakdemirli, "Mevsimsel etkiler ve planlı-programlı üretime olan eğilimden dolayı bu yıl tarımsal üretimiz en bereketli yıllardan birini yaşayacak. Son 18 yıllık dönemde tarıma 310 milyar lira destek sağladık. Tarımsal hasılamız 7,5 kat artışla 275 milyar liraya ulaştı. Tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80 artırdık. Küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 51 artırdık. Süt üretimimizi ise yüzde 173 artırdık" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal gayri safi milli hasılası açısından Hollanda, İspanya Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak, 48 milyar dolarlık tarımsal hasılada ile Avrupa'da lider konuma geldiğini söyledi.

'18 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, üretilen tarımsal ürünler ile 83 milyon nüfus ile birlikte 50 milyon turist ve 4 milyon mültecinin gıda ihtiyacını sağladıklarını belirterek, "Bunun yanı sıra 193 ülkeye 1827 tarımsal ürün ihraç ederek, az önce de belirttiğim gibi 18 milyar dolarlık da ihracat yapıyoruz. Ayrıca Bakanlığımız tarafından; 2012 yılından itibaren yapılan çalışmalar doğrultusunda, üreticilerimiz için dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti pazarının kapıları açılmıştır. Bu kapsamda; Ramazan Bayramı öncesinde açıkladığımız 54 tesisimiz, Çin Halk Cumhuriyetine süt ürünleri ihracatı yapabilecek. Bu da bir kere daha gösteriyor ki; biz dünyadan gıda talep eden değil, dünyaya gıda arzı sağlayan bir konumdayız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, LİSANSLI DEPO KAPASİTESİNİ 8-10 MİLYON TONA ÇIKARMAK'

TOBB ile birlikte önemsedikleri konulardan birinin de lisanslı depoculuk sistemi olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Lisanslı depoculuk, bana göre kazancın ve güvencenin hazinesidir. Bu kapsamda bugün için depolanabilen ürünler; hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık ve zeytin ürünleridir. Kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep fıstığı ürünlerinin lisanslı depolarda depolanabilmesine yönelik çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi de belirtmek isterim. Hali hazırda lisans alan 91 adet lisanslı depo işletmesinin toplam depolama kapasitesi yaklaşık 4,8 milyon ton. Hedefimiz inşallah 2023 yılında 140 lisanslı depo işletmesi ile lisanslı depo kapasitesini 8-10 milyon ton aralığına çıkarmak. İnşallah bunu da birlikte başaracağımıza inanıyorum."

Bakan Pakdemirli, dünyada yaşanan pandemi sürecinin tarımsal üretim ve gıda arzının önemini ortaya koyduğunu belirterek, sürdürülebilir ve teknolojik hamlelerle hayata geçirilecek tarımsal yatırımların ülkeye çok şey kazandıracağını da kaydetti.


Bekir Pakdemirli, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Bakan Pakdemirli: 193 ülkeye 18 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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