Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

06.03.2021 15:32

Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildiKORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de, 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirilirken, marketlerin otoparkları da kısıtlama olduğu günlerde...

Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de, 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirilirken, marketlerin otoparkları da kısıtlama olduğu günlerde araç girişlerine kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek riski' temsil eden 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75,29'dan 107,43'e yükseldi. Vali Ekrem Canalp'ın başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplantısında alınan kararlar hayata geçirilmeye başlandı. Kentte 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde HES kodu uygulaması bugün başladı. Marketlere gelen vatandaşlar, görevlilere HES kodlarını göstererek içeriye alınırken, kodlarını gösteremeyen vatandaşlar ise içeriye alınmadı. Marketlerin dış alanında yer alan sebze meyve ve diğer reyonlar da 15 gün süreyle kaldırıldı.

Kararda, marketlerin otoparklarına alınan araçlara da kısıtlamalar getirildi. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında 10.00- 17.00 saatleri arasında en yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri kararlaştırıldı. Pazar günleri net işyeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları, kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde araç girişlerine tamamen kapatıldı.

'ÇOK DOĞRU BİR UYGULAMA'

Markete alışverişe giden Mustafa Bayrak, HES kodu uygulamasını çok iyi bulduğunu belirterek, "Koronavirüs bu şekilde önlenmiş olur. Çok doğru bir uygulama" dedi. Eşinin HES kodu olmadığı için markete kendisinin geldiğini söyleyen Melahat Evren, "Uygulamayı çok güzel buldum. Rahatça alışverişimizi yapıyoruz" dedi.

Market müdürü Hüseyin Çokçagörür, HES uygulamasıyla mavi sürece geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "Valiliğin vermiş olduğu yönetmelik gereği mağazalarımızda eldiven, dezenfektan kullanımına dikkat ediliyor. HES uygulamasıyla birlikte müşterilerimizi sırayla içeriye alıyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun ve süreci bu şekilde atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

NEHİR KIYILARINDA UYGULAMA

Edirne'de tedbirler kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile tüm parklardaki oturma grupları kaldırıldı. Havaların güzel olduğu günlerde vatandaşların gittiği Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyıları ile Bosnaköy ve NATO Köprüsü bölgesi, Tavuk Ormanı ve Kent Ormanı geçici olarak vatandaşlara kapatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi günü ise polis ekipleri, kapatılan parklar ve Meriç ile Tunca nehirleri kıyısında uygulama yaptı. Ekipler, nehir kıyılarının halkın kullanımına kapatıldığını belirterek, vatandaşların buralarda oturmalarına izin vermedi.

Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

Hayat Eve Sığar, Koronavirüs, HES kodu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika


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