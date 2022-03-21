Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

21.03.2022 16:07
Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Eskişehir'de daha önceden husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de daha önceden husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir oto kiralama dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada Sefa B., oto kiralama dükkanında çalışan Abdullah K.'yi silahla ayağından yaraladı. Kaçmaya çalışan Sefa S., diğer gruptaki şahıslar tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Kavgada, olayın yaşandığı oto kiralamanın önündeki 34 DIL 669 plakalı otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Silahla ayağından yaralanan Abdullah K. 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp yaralısı Sefa B. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden otomobille kaçan diğer şüpheliler hakkında polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. - ESKİŞEHİR

Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

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Atatürk Caddesi, Eskişehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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