Son dakika! Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

04.12.2020 12:28
Son dakika! Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 10 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verdiği 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, Muğla ve Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika! Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika! Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika! Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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