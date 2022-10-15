Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı

15.10.2022 15:08

Facianın yaşandığı Bartın'daki maden ocağında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Varsa sorumluları adli makamlarca ortaya çıkarılacaktır. İlk etapta ailelere desteğimizi vereceğiz. Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken yardımı ve desteği de yapacağız" şeklinde konuştu.

Dün akşam Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti. Maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'ya gitti.

Öğle saatlerinde programlarını iptal edip Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki incelemelerinin ardından konuşma yaptı. Erdoğan açıklamasında bir madencinin daha cansız bedenini ulaşıldığını belirterek, "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu, çok yönlü soruşturma başlatıldı" dedi.

"VARSA SORUMLULARI ADLİ MAKAMLARCA ORTAYA ÇIKARILACAKTIR"

Erdoğan, "Tüm ekiplerimiz zamanla yarıştı, bakanlıklarımız derhal olay yerine gelerek koordinasyonu yürüttü. Biz de patlama haberi aldığımız andan itibaren İçişleri Bakanımızla irtibat halinde olduk. Yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Bu patlama nasıl yaşandı? Varsa sorumluları adli makamlarca ortaya çıkarılacaktır. Hayatını kaybedenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk etapta ailelere desteğimizi vereceğiz. Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken yardımı ve desteği de yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KADER PLANLARINA İNANMIŞ İNSANLARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlü kazaların yaşanmasını kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde gereksiz risk ve önlemsizlik görmek istemiyoruz. Gerek bakanlarımız, gerek sendikalarımız incelemelerini yaptı. Amasra Taşkömürü İşletmesi en ileri ocak olmasına rağmen biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun dünü, bugünü, yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır.

"AİLELERE YAPILACAK YARDIM VE DESTEĞİ KABİNE'DE BELİRLEYECEĞİZ"

Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda ihtiyacımız olan yapısal değişime yeterli olacağına inanıyorum. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İlk etapta bir karar daha aldık o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, sendikamız 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken yardım ve desteği de Kabine Toplantımızda belirleyip adımımızı atacağız."

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Dün akşam patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" şeklinde konuşmuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken 3 savcıya görevlendirme yapıldı.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı - Son Dakika


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