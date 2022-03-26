Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi - Son Dakika
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Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi

26.03.2022 12:12

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın gelecek yıldan itibaren bakanlık himayesinde geliştirilmesi için destek vereceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın gelecek yıldan itibaren bakanlık himayesinde geliştirilmesi için destek vereceklerini söyledi.

Bakan Ersoy, Vali Süleyman Elban ile karnaval kapsamında bir otelde düzenlenen kahvaltı programında gazeteciler, sanatçılar ve oyuncularla bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden Ersoy, görüşmenin ardından karnaval kapsamındaki "Portakallı Lezzetler Yarışması"nın stantlarını gezdi, yemekleri inceledi ve jüriden bilgi aldı.

Adana'da mangalın da başına geçerek kebap pişiren Bakan Ersoy, ustalarla bir süre sohbet etti.

"Karnaval süreci daha uzun günlere yayılabilir"

Ersoy, gezisi sırasında gazetecilere, karnavalın kültür, sanat ve turizm etkinliklerinin yanı sıra gastronomiyle de desteklendiğini belirterek, "Önümüzdeki sene itibarıyla bakanlık himayesinde çok daha uzun bir sürede ve geniş katılımlı bir hale getirmek için bakanlığımız destek verecek." dedi.

Karnavalın turizme katkısının sorulduğu Ersoy, "Karnaval süreci daha uzun günlere yayılabilir, daha fazla çeşitlik ve uluslararası etkinliklerle desteklenebilirse yabancı turist ve Adana'nın markalaşması açısından çok faydalı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, mangal başında kebap pişirmesiyle ilgili de "Adana denilince akla kebap geliyor. Biraz ustadan sırlarını istedim, 'Sırları nedir, bana tüyolarını ver.' dedim ama tabii kasaptan başlayıp ızgaraya kadar sırrı ustada. Ustanın kaç yıllık deneyimi var. Önemli olan bu deneyimlerin gelecek nesillere aktarılarak kalıcı hale gelmesi, mümkünse Adana dışına taşınabilmesi." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç ve Abdullah Doğru, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı da katıldı.

Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi
Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi
Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi
Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi
Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi
Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi
Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi
Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi

YORUMLAR
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Son dakika haberi | Bakan Ersoy: Önümüzdeki yıl Portakal Çiçeği Karnavalı'na destek vereceğiz Son dakika haberi | Bakan Ersoy: Önümüzdeki yıl Portakal Çiçeği Karnavalı'na destek vereceğiz Bakan Ersoy: 'Ne doğunun ne de batının kadim şehirleri bir günde kurulmamıştır' Bakan Ersoy: 'Ne doğunun ne de batının kadim şehirleri bir günde kurulmamıştır'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi - Son Dakika


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