Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Hatay'da yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da devam eden orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki vatandaşlarla sohbet etti.

Merkez Ankaya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ne giden Pakdemirli, bir grup vatandaşla yere oturup sohbet ederek çay içti.

Yangınla ilgili mahalle sakinleri ile görüşen Pakdemirli, son durum ve yangın sonrası yapılacaklar konusunda bilgilendirmede bulundu.

Bakan Pakdemirli, ziyaretleri sırasında arazi aracını kendisi kullandı.

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Bakan Pakdemirli'ye Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur ile Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da eşlik etti.