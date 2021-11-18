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Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar

18.11.2021 10:35
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar

Köln'de Türk anne ve küçük oğlunun cesetleri Ren Nehri'nden çıktı, Lütfü Elvan'dan kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısında tepki gösterdi gibi dünyada ve Türkiye'de yaşanan en güncel bilgilere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Bill Gates koronavirüsün ne zaman biteceğini açıkladı, Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı gibi son 24 saatte gündemde alan olaylardan derlenen haberler bu sayfada yer almaktadır.

TÜRK ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ NEHİRDE BULUNDU

Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 24 yaşındaki Türk anne ve 4 yaşındaki oğlunun Ren Nehrinde cansız bedeni bulundu. Cinayet şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Köln kentindeki Ren Nehrinde yük gemilerinin, 15 Kasım Pazartesi günü 24 yaşındaki Türk bir kadının cansız bedenine rastladığı ortaya çıktı. Annenin ardından 4 yaşındaki çocuğunun da dün nehirden cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

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LÜTFÜ ELVAN'DAN CUMHURBAŞKANI'NA SİTEM

Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü parti grubunda "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" diyerek üstü kapalı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi. Bu olay sonrası Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Bakan Elvan'dan herhangi bir tepki gelmedi. Dünkü parti grubundaki konuşmasında muhalefete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

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BILL GATES'TEN KORONAVIRUS AÇIKLAMASI GELDİ

Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar

Microsoft'un kurucusu olan milyarder iş insanı Bill Gates koronavirüs pandemisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ölümlerinin 2022 yılının ortalarına doğru azalacağını açıklayan Gates, yeni salgınların olmaması için gribin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Singapur'da düzenlenen Bloomberg New Economy Forum isimli paneline katılan Bill Gates, koronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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YAKALANACAĞI ESNADA KAFASINA SIKTI

Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar

Çağlayan'da bir şahıs tartıştığı 23 yaşındaki genci silahla öldürdü. Olaydan sonra kaçan şahıs, bekçiler tarafından yakalanacağı esnada kendisini vurarak intihar etti. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokak üzerinde karşılaşan Yusuf Çiçek (23) ve Selim Doğan (37) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar

Recep Tayyip Erdoğan, Bill Gates, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar - Son Dakika


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