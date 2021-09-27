Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler - Son Dakika

Dünyada ve Türkiye'de yaşanmış gündemde yer alan haberler ile detaylar haberimizde yer almaktadır. Almanya seçimlerinin sonuçları, Karadeniz'de keşfedilen gaz gibi konularla ilgili detaylar burada.

EL VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE İŞKENCE EDİLMİŞ CESETLE İLGİLİ DETAYLAR

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde, 8 gün önce el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı olarak vücudunda darp izleriyle bulunan cansız bedenin kime ait olduğuna yönelik araştırma devam ediyor. Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünü tahmin ediliyor.

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

BAKAN FATİH DÖNMEZ'DEN KEŞFEDİLEN GAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale geleceğini dile getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özel bir televizyon kanalında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Dönmez, röportajda yaptığı konuşmasında, başta 540 milyar metreküpe ulaşan gazın çıkarılmasıyla ilgili iddialı takvimlendirme süreci, artan enerji talebi karşısında yeni alımlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar olmak üzere bakanlığın gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

ALMANYA SEÇİMLERİNDE 18 TÜRK MİLLETVEKİLİ MECLİSE GİRMEYE HAK KAZANDI

Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu. Seçimde yaşanan bir diğer olay ise, 18 Türk asıllı aday milletvekili olarak Federal Meclis'e girmeye hak kazandı.

Almanya dün sandık başına gitti. Geçici ilk resmi sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu. Merkel'in veliahtı olarak görülen ve Türklere yakınlığı nedeniyle Türk Armin olarak bilinen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Parti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerden sonra en düşük oy oranını almış oldu. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>