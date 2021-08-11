Son dakika gündem: Şehit Eren Bülbül şehadetinin dördüncü yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin dördüncü yılında mezarı başında anıldı.

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Ustaoğlu, AA muhabirine, 4 yıl önce hain terör örgütünün saldırısı sonucu 15 yaşındaki Eren Bülbül ve kendisini ona siper eden Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadete yürüdüğünü belirterek, her ikisine de Allah'tan rahmet diledi.

Ustaoğlu, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ildeki tüm sivil toplum kuruluşları ve il müdürleriyle birlikte Eren'in kabri başında onu andıklarını belirterek, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Anne Ayşe Bülbül'ü de evinde ziyaret ettiklerini anlatan Ustaoğlu, "Ona da söyledim, bugün onun aslında tabi ki hüzünle birlikte en büyük günü, gurur günü. Bugün 83 milyon Eren'imizi anıyor. Belki bir Eren'imizi kaybettik ama burada da gördüğünüz gibi milyonlarca bizim Eren'imiz ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte onu anıyor. Bu da aile için tabi ki gurur verici bir durum." dedi.

Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin her kademesinin Eren için dua ettiğinin altını çizerek, "Tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. Genç yaşta şehadete yürüyen yavrumuza Allah'tan rahmet ediliyorum." diye konuştu.

Eren'in mezarı başında dua edildi ve mezarına çiçekler bırakıldı.

Anma programına ellerindeki Türk bayrakları ile katılan Arsin Yeşilyalı Cami Kur'an kursu öğrencileri hep birlikte, "İyi ki varsın Eren, bir ölür bin diriliriz" sözlerini söylediler.

Öte yandan, vatandaşların da Eren'in mezarı başına gelerek dua ettikleri görüldü.