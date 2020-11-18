İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
18.11.2020 14:55
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir teröristin Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir teröristin Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan bir terörist Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu bu yıl terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 203'e ulaştı.
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