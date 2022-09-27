Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY terör örgütünün 'dışişleri teşkilatı mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; ' ByLock ' kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve sınav sorularını temin ettikleri yönünde beyan bulunan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2'si aktif görevde, 2'si ihraç edilmiş, 1'i de sınavda başarılı olamamış 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ankara'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK soruşturmalarında 15 gözaltı kararı - Son Dakika

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