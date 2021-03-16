ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

16.03.2021 12:00
ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ, System.String[]

Pendik'te 20 Şubat günü öz annesi Taliha Duran'ı (42) bıçaklayarak öldürdüğü ve annesiyle yaşayan İbrahim Çetin'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen şüpheli Mehmet Türk (25) hakkında Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek ve Silahla kasten öldürmeye teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış...

Pendik'te 20 Şubat günü öz annesi Taliha Duran'ı (42) bıçaklayarak öldürdüğü ve annesiyle yaşayan İbrahim Çetin'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen şüpheli Mehmet Türk (25) hakkında Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek ve Silahla kasten öldürmeye teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası istemiyle dava açıldı.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Taliha Duran'ın yaklaşık 6 yıldır müşteki İbrahim Çetin'le birlikte yaşaması sebebiyle, Duran'ın öz oğlu şüpheli Mehmet Türk'le görüşmediği anlatıldı. İddianamede şüpheli Mehmet Türk'ün 20 Şubat günü annesinin Pendik'teki evine gittiği, kapıyı annesinin açtığı ve şüphelinin her iki elinde bulunan bıçaklardan biriyle annesini bıçakladığı, diğer bıçağı da müşteki İbrahim Çetin'e savurarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği belirtildi. Taliha Duran'ın sol kalp göğsünden bıçaklandığı ifade edilen iddianamede Duran'ın yoğun bakıma kaldırıldıktan 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade vurgulandı.

İFADESİNE İTİBAR EDİLEMEZ

İddianamenin değerlendirme kısmında şüpheli Mehmet Türk'ün öz annesini bilerek ve isteyerek kasten öldürdüğü, İbrahim Çetin'e karşı ise silahla kasten yaralamaya teşebbüs ettiği iddia edildi. Değerlendirme kısmında şüphelinin kolluk beyanındaki reddeder ifadesine itibar edilemeyeceği ve ifadenin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Mehmet Türk'ün Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken Silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme suçundan da 1 ay 15 günden 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Tutuklu şüpheli Mehmet Türk, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'ANNEM BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ' DEMİŞTİ

Şüpheli Mehmet Türk soruşturma aşamasında savcıya verdiği ifadede Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım, annem açtı. Beni eliyle itekleyerek 'Neden geldin' diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede sırasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı demişti.

Şüpheli Türk, çıkarıldığı adli sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, İbrahim Çetin, Mehmet Türk, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi
Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak         
13:05
Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım         
12:51
Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış         
12:35
Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor         
12:22
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi         
11:37
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei