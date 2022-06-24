Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç ve Araştırma Timi ile Adrasan Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, K.E.B ve Y.M.E yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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