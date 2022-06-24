Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, uyuşturucu temin ve satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İstanbul'dan toplu taşıma araçlarıyla Kumluca'ya bağlı Olimpos mevkisine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç ve Araştırma Timi ile Adrasan Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, K.E.B ve Y.M.E yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 10 gram skunk, 500 gram sentetik uyuşturucu, kaçak tütün ve sigara yapım malzemeleri ele geçirildi.
Zanlıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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