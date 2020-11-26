Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

26.11.2020 00:14

Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yılanlı dağı yolu üzerinde kaza yapan ve içinde sıkışan vatandaşı itfaiye AKS ekipleri kurtardı Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı düzeyn Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yılanlı dağı yolu üzerinde kaza yapan ve içinde sıkışan vatandaşı itfaiye AKS ekipleri kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı düzeyn Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yılanlı Dağı Düzeyn mevkiinde meydana gelen kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi sonrası olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

35 EFV 72 plakalı aracı ile seyir halinde olan Mehmet Demirtaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası aracı takla attı. Ters dönen araç içinde sıkışan sürücünün kurtarılması için İtfaiye AKS ekipleri kesici ile gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonrası araç içinde sıkışan Mehmet Demirtaş'ı sıkıştığı yerden kurtararak 112 ambulansına teslim ettiler.

Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Menteşe, İtfaiye, Muğla, 112, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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