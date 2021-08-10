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Son dakika haber! Ataşehir'de çocuklar için "Parkta Hayat Var" etkinlikleri - Son Dakika

Son dakika haber! Ataşehir'de çocuklar için "Parkta Hayat Var" etkinlikleri

10.08.2021 16:05
Son dakika haber! Ataşehir'de çocuklar için

Gelen son dakika haberine göre Ataşehir Belediyesi 10 Ağustos-10 Ekim tarihleri arasında parklarda gerçekleştireceği "Parkta Hayat Var" etkinliklerinin önemli bir bölümünü çocuklara ayırdı.

Ataşehir Belediyesi 10 Ağustos-10 Ekim tarihleri arasında parklarda gerçekleştireceği "Parkta Hayat Var" etkinliklerinin önemli bir bölümünü çocuklara ayırdı.

Ataşehir'in çocukları açık havada kültür, sanat ve eğlencenin tadına varsın diye harekete geçen Ataşehir Belediyesi zengin bir program hazırladı.

Çocuklar, 3 ay boyunca kukla tiyatrosu, dans dersleri, satranç, resim, drama ve kamp atölyeleri ile hem eğlenip hem öğrenmenin keyfine varacaklar.

Puki parkta

Ataşehir'in sevimli kuklası Puki, Ağustos ayı boyunca parklarda çocuklarla buluşmaya devam edecek.

"Parkta Hayat Var" etkinlikleri kapsamında 10 Ağustos Salı saat 17.30'da Yenisahra Mahallesi İpek Parkı'nda, 11 Ağustos Çarşamba 17.30'da Yeni Çamlıca Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı'nda ve 13 Ağustos Cuma yine aynı saatte Mevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı'nda, Puki çocuklarla buluşacak.

Puki'nin parklarda çocuklarla buluşması, hava sıcaklıklarının azaldığı saat 17.30'da gerçekleşecek. 16 Ağustos Pazartesi, İnönü Mahallesi Sevgi Çiçeği Parkı'nda, 17 Ağustos Salı Yenişehir Mahallesi'nde muhtarlığın yanındaki parkta, 19 Ağustos Perşembe ise; İçerenköy Muhtar Tacim Ayvadaş Yürüşüş Parkı'nda çocuklarla bir araya gelecek olan Puki, onlarla keyifli saatler geçirecek.

Zumba ile eğlenin

Eğitmen Zeynep Şen, parklarda çocuklar için zumba dersleri verecek.

Müzik eşliğinde kardiyo egzersizleri ve direnç çalışmalarını buluşturan zumba çocuklara spor yapmanın en eğlenceli halini sunacak.

Zumba derslerinin ilki 15 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da İBB Ataşehir Deprem Parkı'nda (Deniz Gezmiş) gerçekleşecek.

22 Ağustos Pazar günü yine aynı saatte bu kez İçerenköy Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı'nda çocuklar zumba ile eğlenceli vakit geçirecek.

Nazım Hikmet Parkı'ndaki zumba dersleri ise 29 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da yapılacak.

5 Eylül Pazar günü Atatürk Mahallesi Atatürk Heykel Parkı'nda ise son zumba etkinliği gerçekleştirilecek.

Çocuk tiyatroları

İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu 14 Ağustos Cumartesi 17.30'da İBB Ataşehir Deprem Parkı'nda saat 17.30'da "Kaplumbağa ile Tavşan" oyununu sahneleyecek.

İstanbul Temaşa Gösteri Sanatları'nın "JellyBonya Cumhuriyeti" adlı oyunu 26 Ağustos Perşembe 17.30'da Fetih Mahallesi Buhara Parkı'nda minik izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kayışdağı Parkı, 2 Eylül Perşembe saat 17.30'da Beyler Sanat Tiyatrosu'nun "İbiş Görgü Kurallarını Öğreniyor" adlı oyununa ev sahipliği yapacak.

Tiyatro gösterilerinin bitiminde, resim etkinliği gerçekleştirilecek. Çocuklar kendilerine dağıtılan boya ve kağıtlara izledikleri oyunlardan edindikleri izlenimleri resmedecekler.

"Parkta Hayat Var" atölyeleri

Satranç atölyesi

Satranç Kulüpleri Federasyonu ve Ataşehir Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilecek atölyelerde 4-6 yaş ve 7-10 yaş gruplarına yönelik satranç eğitimleri ve etkinlikleri yapılacak.

Çocukları için gerçekleştirilecek satranç atölyelerinin adresi Erdal Eren Kültür Merkezi.

4-6 yaş grubu için saat 12.00, 07-10 yaş grubu çocuklar için saat 14.00'de düzenlenecek satranç atölyelerinin ilki 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu eğitmenleri gözetiminde düzenlenecek atölyelerin ikincisi 25 Ağustos, üçüncüsü ise 1 Eylül'de aynı saatlerde gerçekleşecek.

Drama atölyeleri

Drama atölyeleri Ataşehir Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Eğitmen Tolga Ahmet Günhan'ın vereceği, 18-29 yaş arası gençleri katılacağı atölyeler 16 Ağustos Pazartesi, 23 Ağustos Pazartesi, 6 Eylül Pazartesi günleri saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Doğada yaşam atölyesi

Anne - çocuk ve baba - çocuk konseptiyle planlanan "Doğada Yaşam Atölyesi" 7-11 yaş grubu çocukları ve velilerini bekliyor. Atölyelerde çocuklar anne ve babalarıyla kampçılık eğitimi alacaklar. Atölyelerde yapılacak etkinliklerde; doğada çadır kurulumu, uyku tulumu ve mat kullanımı hakkında eğitmenler Mehmet Polat Yılmaz, Yasemin Çağlar, Haşim Güldal ve Cengiz Yılmaz tarafından bilgiler verilecek. Doğada Yaşam Atölyesi İBB Ataşehir Deprem (Deniz Gezmiş) Parkı'nda yapılacak.

Perküsyon atölyesi

Ataşehir'in parklarında perküsyon sesleri eksik kalmayacak. Atölyede perküsyonunu alıp gelen Ataşehirliler eğitmenler eşliğinde beraberce müzik yapmanın tadına varacak. Perküsyon atölyesinde katılımcılara enstrüman ile tanışma, temel vuruş teknikleri ve toplu çalma konularında bilgiler aktarılacak. Katılımcı için kayıt şartı aranmıyor. Atölyelerin yapılacağı gün ve parklar duyurulacak.

"Mahallede Cümbüş Var" atölyeleri

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ataşehir Şubesi ve Ataşehir Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilecek atölyelerde Erdal Eren Kültür Merkezi açık alanı 28 Ağustos Cumartesi tarihinde gün boyu çocukları bekliyor. "Mahallede Cümbüş Var" etkinliği kapsamında; yoga, farkındalık, hikaye anlatımı, sanat, yüz boyama, geri dönüşüm, drama, bilim, müzik, dans atölyeleri ve yarışmalar yapılacak.

Atölyeler için kayıt, aynı gün etkinlik başlangıcında Erdal Eren Kültür Merkezi'nde alınacak. - İSTANBUL

Son dakika haber! Ataşehir'de çocuklar için Parkta Hayat Var etkinlikleri
Son dakika haber! Ataşehir'de çocuklar için Parkta Hayat Var etkinlikleri
Son dakika haber! Ataşehir'de çocuklar için Parkta Hayat Var etkinlikleri

Pazartesi, Ataşehir, Türkiye, Ekim, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Ataşehir'de çocuklar için 'Parkta Hayat Var' etkinlikleri - Son Dakika


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