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Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de - Son Dakika

Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de

23.12.2021 12:02

AZERBAYCAN'ın, Ermeni işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta şehit olan tankçı üsteğmen Valeh Memiyev'in ailesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak geldikleri Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

AZERBAYCAN'ın, Ermeni işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta şehit olan tankçı üsteğmen Valeh Memiyev'in ailesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak geldikleri Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Memiyev'in babası İsbat Memiyev, Atatürk, bütün Türk dünyasının atasıdır. Türk milletinin kurucusunun mezarını ziyaret edebildiğim için çok gururluyum dedi.

Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev, 13 Ağustos 2020'de Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı OrtakMüşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda gösterdiği başarı sonrası ödüle layık görüldü. Memiyev'e ödülünü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar takdim etti. Törende Mamiyev ile sohbet eden Akar, Tatbikatta gücünüzü ve profesyonelliğinizi göstermeniz çok güzel. Fakat başlıca göreviniz 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarınızı kurtarmak olmalıdır. Buradaki başarılarınızı savaş alanında da kanıtlamalısınız dedi. Memiyev ise, Biz başkomutandan emir bekliyoruz. Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız ve sizin isteğinizi yerine getireceğiz yanıtını verdi.

ŞEHİT OLDU

Üsteğmen Memiyev, 27 Eylül'de başlayıp 10 Kasım'da sona eren, ülkesinin Ermeni işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta yer aldı. Savaş sırasında yaralanan Memiyev, tedavi gördüğü sırada ailesine, Ben artık amacıma ulaştım. Ben, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Akar'a verdiğim sözü tuttum. Vatan sağ olsun dedi. Memiyev, ailesiyle yaptığı bu konuşmadan bir süre sonra şehit oldu.

'ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER'

Haberi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Memiyev'in ailesini arayarak üzüntüsünü dile getirip taziyelerini iletti. Akar, Memiyev'in babası İsbat, annesi İlhame Memiyeva, ağabeyi Vüsal ve yeğeni Sabir Memiyev'i Ankara'ya davet etti. Memiyev ailesi, bu davet üzerine dün Ankara'ya geldi. Aile, Bakanlık yetkilileri eşliğinde bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Memiyev ailesi, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada dua eden aile, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Memiyev'in babası İsbat Memiyev, Benim oğlum, ikinci Karabağ Savaşı'nda muharebeye katıldı. Buradaki muharebede kahramanca şehit oldu. Bakan Hulusi Akar bizimle çok ilgilendi, bize telefon açtı ve Türkiye'ye davet etti. Çok sağ olsun. O münasebetle biz buraya geldik. Biz Türkiye ile kardeş devletiz. Türkiye bize her zaman destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Atatürk, bütün Türk dünyasının atasıdır. Bizim de atamızdır. Türk milletinin kurucusunun mezarını ziyaret edebildiğim için çok gururluyum. Ben bunu Hulusi Akar'a borçluyum diye konuştu.

'GURUR DUYUYORUZ'

Şehidin ağabeyi Vüsal Memiyev ise, Bizim topraklarımız işgal altındayken, kardeşim ülkemizi kurtarmayı düşünüyordu. Bütün talimlere gitti. Son talimi, Hulusi Akar'ın iştirak ettiği talim oldu. Burada kahramanca savaştı. Son nefesinde 'ben sözümü tuttum' dedi. Aslında Hulusi Akar'a 'Ben elimden geleni yapacağım' diye söz vermişti. 'Topraklarımızın kurtarılması için savaşacağım' demişti ve bunu da yaptı. Yaralandığında konuştuğumuzda 'Ben sözümü tuttum, bunu Hulusi Akar'a iletebilirsiniz' dedi. Gurur duyuyoruz. ifadelerini kullandı.

Memiyev ailesinin, gün içinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı da ziyaret edeceği öğrenildi.

Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de
Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de
Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de
Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de
Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de

Hulusi Akar, Anıtkabir, Üsteğmen, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycanlı şehit üsteğmen Memiyev'in ailesi Anıtkabir'de - Son Dakika
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