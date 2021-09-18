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Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI - Son Dakika

Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI

18.09.2021 15:08

Bir son dakika haberine göre Büyük orman yangınının yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya ve Muğla'da toplam 2 bin 516 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunun tespit edildiğini ve şu ana kadar yangında ağır hasar gören 1100...

Büyük orman yangınının yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya ve Muğla'da toplam 2 bin 516 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunun tespit edildiğini ve şu ana kadar yangında ağır hasar gören 1100 binanın yıkıldığını açıkladı.

Evlerin inşasının başladığını da belirten Bakan Kurum, nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuğba Vural Çolak ve Kemal Çelik ile birlikte yangın afetinin yaşandığı Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri kaymakamları ve ilgili tüm kurum amirlerinin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, yangından zarar gören mahallerin muhtarlarıyla yapılan toplantıda da sorunları dinlendi. 'Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve Alanya Yangın Afeti' başlıklı toplantıların ardından Bakan Murat Kurum açıklamada bulundu.

İKİ İLDE 2 BİN 156 BAĞIMSIZ BİRİM AĞIR HASARLI

Yangından yaklaşık bir ay sonra muhtarlarla çok verimli bir istişare toplantısı yaptıklarını belirten Bakan Kurum, adeta bir vatan müdafaası verir gibi günlerce insanüstü bir gayretle çalışıldığını söyleyerek, ilgili tüm kurumlar ve çalışanlarına teşekkür etti. 11 gün süren yangında mahalle ve köyleri karış karış gezdiklerini ve tüm bölgeleri yeniden ihya etmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Bakanlık olarak hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Antalya ve Muğla'mızda toplam 2 bin 516 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Şu ana kadar yangından ağır hasar gören 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık" dedi.

21 MAHALLEYE 100 MİLYONLUK İÇMESUYU YATIRIMI

Evleri tamamen yanan vatandaşlara 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımlarına ilişkin bütün bedellerin hesaplara yatırıldığını kaydeden Bakan Kurum, Manavgat'ta Belenobası, Saraçlı, Değirmenli, Güzelyalı, Hocalı, Tepeköy, Ahmetler, Gebece, Bucak, Şeyhler, Oymapınar, Iğrışlar ve Merzevi, Alanya'nın ise Oba, Tosmur, Mahmutlar, Kestel, Kargıcak, Türkler ve Konaklı mahallelerinde içmesuyu ve isale ve şebeke hatları için 50'şer milyon TL finans desteği verildiğini açıkladı. ASAT tarafından ihalelerin yapıldığını da belirten Kurum, inşa süreçlerinin de başlatıldığıNI ve 21 mahallenin su sorunun çözülmüş olacağını dile getirdi.

EVLERİN İNŞAASI BAŞLADI

Yangından etkilenen tüm mahalle ve köylerde bütün evlere girdiklerini anlatan Murat Kurum, "Evini, ahırını, geçim kaynağı olan hayvanlarını, bahçelerini kaybeden, zarar gören tüm vatandaşlarımızla görüştük. İlk andan itibaren başımızın tacı olan çiftçilerimizin mağduriyetini önlemek için zaman kaybına tahammülümüz olmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bazıları bizim hızımızdan rahatsız olsalar da, biz 7/24 esasıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için sahada bir fiil çalıştık. Hemen inşaatlarımıza başladık ve 2+1, 3+1 köy evlerimizi, kendi yerinde, yöresel mimariye uygun, ahırı ve deposuyla, camilerimizle, okullarımızla birlikte yapmaya başladık" diye konuştu.

YÜZDE 40-50 İNDİRİM VE EŞİT TAKSİTLİ 18 YIL GERİ ÖDEME

An itibarıyla Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki'de toplam 1305 konut ve 600 ahırın yapımına başlandığını açıklayan Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Yine Muğla Marmaris'te 110 konut ve 130 ahırımızın inşasına başladık. Konutlarla birlikte cami, depo, ahır ve sosyal donatıların inşa çalışmalarına eş zamanlı devam ediyoruz. Tüm konutlarımızı söz verdiğimiz üzere en geç bir yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl ki deprem ve sellerde evleri hasar gören, yıkılan vatandaşlarımız için ucuzluk ve uzun vade gibi her türlü ödeme kolaylığını sağlıyorsak, Antalya ve Muğla'da da afet bölgelerinde aynı uygulamalı yapacağız. Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyebilecek. Ödemeler faizsiz ve eşit taksitlerle geri ödenecek."

DOĞAL YAŞAM KENDİNİ YENİLİYOR

Devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birinin daha burada ortaya konularak yaraların sarıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Bu yangın nedeniyle doğamızda, ormanlarımızda içimizi sızlatan, herkesi derinden üzen tahribatlar yaşandı. Doğadaki canlılarımızı kaybettik. Karıncalarımız, kaplumbağalarımız, keçilerimiz, böceklerimiz etkilendi, yuvaları yıkıldı. Bu canları geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Ancak doğamızı çevreci, doğa dostu, ekolojik dönüşüm çalışmalarıyla eski güzel, sağlıklı ve doğal hallerine kavuşturmamız mümkündür. Hayvan hakkı bizim için tartışılmayacak derecede çok kıymetidir. Her bir canlının yaşamı üzerinde hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Doğal hayatı yeniden canlandıracak, canlılarımızı alıştıkları yayama yeniden kavuşturarak adımlarımızı da hızlı bir şekilde attık. Tarım ve Orman Bakanlığımız da yeşillendirme, ormanlaştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Doğamız tekrar yeşil rengine kavuşuyor. Doğa kendini iyileştirme sürecini yine kendisi başlatmış durumda. Kuş, karınca ve sürüngen türü hayvanlarımız yeniden yuvalarını yapıyorlar, ağaçlar ve bitkiler sürgün veriyor" şeklinde konuştu.

NESLİ TEHLİKEDEKİ 52 TÜRÜN TOHUMLARI TOPLANIYOR

Bilim insanları ve uzman ekiplerin ekolojik rehabilitasyon çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kurum, 31 ayrı istasyonda incelemelerin devam ettiğini, 370 ağacın çevre ve çap ölçümleri, kozalak sayımları ve kül ölçümlerinin sürdüğünü kaydetti. Sürüngenler, böcekler ve genel olarak fauna tespitlerinin yapıldığını dile getiren Kurum, "Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımızı da titizlikle devam ettiriyoruz. Bu çalışmalar sonucunda geldiğimiz noktayı gösteren, bundan sonrası için neler yapacağımızı içeren bir rapor hazırladık" diye konuştu.

Deniz kirliliği ve deniz canlılarının da çok kıymetli olduğuna işaret eden Kurum, yangın sonrası dereler ve yağmur aracılığıyla denize kül ve atıkların ulaşabildiği ve kirletebildiğini kaydetti.

Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI
Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI
Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI
Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI

Murat Kurum, Manavgat, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI - Son Dakika
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