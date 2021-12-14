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Son dakika: Beşiktaş'ta son karar Çebi'nin - Son Dakika

Son dakika: Beşiktaş'ta son karar Çebi'nin

14.12.2021 16:17
Son dakika: Beşiktaş'ta son karar Çebi'nin

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ta teknik direktör konusu bu hafta çözüme kavuşacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu bu hafta çözüme kavuşacak. Yönetim kurulu toplantısında Rıza Çalımbay ismi öne çıkarken, Bruno Pinheiro da bir diğer alternatif oldu. Masadaki diğer isimler Şenol Güneş, Slaven Bilic ve Stanislav Çerçesov.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan isim bu hafta belirlenecek. Dün yapılan ve 6 saatten uzun süren yönetim kurulu toplantısında siyah-beyazlı idareciler görüşlerini sundu. Birçok yönetici Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesi yönünde görüş bildirirken, yabancı hoca konusunda ise Bruno Pinheiro ismi öne çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda hareket etmeyi planlarken, başkanın gönlünün Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden yana olduğu gelen haberler arasında. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran'ın ise Bruno Pinheiro'dan yana görüş bildirdiği öğrenildi.

ÇERÇESOV VE BİLİC DE GÜNDEMDE

Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında gündeme gelen diğer isimler de Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Stanislav Çerçesov ve Slaven Bilic oldu. Bu 2 hocanın da gündeme gelmesi sonrasında, yeni teknik adamın belirlenmesi için sürenin uzatılmasına karar verildi. Alınan kararla birlikte Önder Karaveli, A Takım'daki görevini sürdürmeye devam edecek. Fenerbahçe derbisine kadar yeni teknik direktör belirlenmez ise Önder Karaveli, Kadıköy deplasmanında takımın başında olacak.

(Bozhan Memiş/İHA)

Son dakika: Beşiktaş'ta son karar Çebi'nin
Son dakika: Beşiktaş'ta son karar Çebi'nin
Son dakika: Beşiktaş'ta son karar Çebi'nin
Son dakika: Beşiktaş'ta son karar Çebi'nin

Rıza Çalımbay, Slaven Bilic, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Beşiktaş'ta son karar Çebi'nin - Son Dakika


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