Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

21.04.2022 11:47
Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 7 personel de yaralandı.

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 7 personel de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ve yanarak sürüklenen otobüsün güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit oldu, 7 personel de yaralandı. Patlamadan sonra yaşanan can pazarı cep telefon kamerasına yansırken, otobüsün yanarak sürüklendiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Patlamanın meydana geldiği alan dron ile havadan görüntülendi.

Diğer yandan olayla ilgili soruşturma Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar özel çalışma yaparken, kriminal raporların tamamlanması ve güvenlik kamera incelemesinin sonuçlanmasıyla ciddi bir sonuç elde edileceği öğrenildi.

(Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur - Hakan Gönül-İHA)

Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Osmangazi, Şehit, İnfaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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