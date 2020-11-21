Son dakika haberleri... HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına mektuplu cevap - Son Dakika

Son dakika haberleri... HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına mektuplu cevap

21.11.2020 14:41

Son dakika gelişmesine göre Terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza'nın ailesi, çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasını yalanladı.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza'nın ailesi, çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasını yalanladı. Hamza'nın ablası Aysun Adıyaman, kardeşine yazdırılan mektubu göstererek o iddialara sert tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446'ıncı gününde de devam ediyor. İki gün önce Hakkari'den gelen, 2016'da henüz 9 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın ailesi HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı. Adıyaman ailesinin eyleme katılmasının ardından örgüte yakın bir internet sitesi, 9 yaşında kaçırılan Hamza Adıyaman'ın Zap suyunda kaybolduğu iddiasında bulunmuştu. Adıyaman ailesi, çocuklarının yazıp gönderdiği mektubu gösterip iddiaları yalanlayarak sert tepkide bulundu.

"Babam oğlum Hamza diye seslenince PKK'lılar aracı durdurmayıp oradan gönderdi"

Hamza Adıyaman'ın ablası Aysun Adıyaman, üç gün önce annesiyle beraber evlat nöbetine katıldıklarını söyledi. Kardeşinin şu an 13 yaşında ve PKK tarafından alıkonulmakta olduğunu belirten abla Adıyaman, "Biz evlat nöbetine katıldıktan sonra PKK'nın sözcüsü bazı basın kuruluşlarında kardeşim Hamza Adıyaman'nın PKK'nın kaçırmadığını, o tarihte nehire düşen topunu almak isterken suya kapılıp öldüğü haberi yapıldı. PKK sözcüsü bazı basın organlarının kardeşimin PKK tarafından kaçırılmadığını, nehre düşüp öldüğünü iddia etti. Ama ben bu iddianın doğru olmadığını, kardeşimin PKK tarafından kaçırıldığını ispatlayacak 5 ayrı delil ortaya koymak için bu açıklamayı yapıyorum. Bir, benim babam kardeşimi aramak için 20'den fazla Süleymaniye, Hakurk, Kandil olmak üzere birçok PKK kampına gidip evladını aradı. Hakurkta kendi çocuğunu gördü. Evet, babam kendi kardeşimi Hakurk kampında 7-8 çocuk bir arada, bir kamyonetin bagajında gördü. Bu araç burada duracakken, babam oğlum Hamza diye seslenince PKK'lılar aracı durdurmayıp oradan gönderdi. Babam bunu bize anlattı. İki, bizim gibi evladı PKK tarafından kaçırılmış başka bir baba evladını yine bu kamplarda aramaktayken Hakurkta yine çocukların olduğu bir grup görmüş. O çocuklarla konuşma imkanı bulmuş. İçlerinden bir tanesi kendisini Mehmet Adıyaman'ın torunu olarak tanıtmış. Mehmet Adıyaman, benim dedemdir. Mehmet Adıyaman memleketimizde tanınan bir aşiret ağası olduğu için bu kişi gelip bize ulaşıp Hamza'yı gördüğünü söylemişti" dedi.

"Anneme oğlun suya düştü dediklerinde ben oradaydım'

Hamza'nın bu görüşmede bu kişiye PKK tarafından kaçırıldığını, ve 'ben kaçırıldığım gün, kaçırıldığım yerde arabada ağzım bantlı, ellerim bağlıyken annemi orada gördüm' dediğini söyleyen abla Adıyaman, "Anneme oğlun suya düştü dediklerinde ben oradaydım. Ancak beni alıp götürdüler, ben seslenemedim, bağıramadım' demiş. Üç, biz kardeşimin nehre düşmediğini, kaçırıldığını öğrendikten sonra tehdit almaya başladık. Ne gariptir ki hiçbir tehdit almazken kardeşimizin kaçırıldığını öğrendikten ve bu işin peşinde düştükten sonra tehdit almaya başladık. Eğer kardeşimiz kaçırılmadıysa biz bu arayışta neden tehdit ediliyoruz. Dört, bunu belirtmeliyim ki, dün kardeşim öldüyse bir cesedinin ve mezarının olması gerekiyor. Ceset yoksa ölüm yoktur. Ölüm varsa ceset vardır. Beş, elimdeki bu mektup 2017 yılında evimizin balkonuna bırakıldı. Kardeşimin yazdığı bu mektup eğer doğruysa benim kardeşim yaşıyor. Eğer doğru değilse de bu mektubu kardeşim yazmadıysa kurgu ise neden böyle bir mektup gönderilmiş. Normal bir ölüm vakasından böyle şeyler olmaz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri... HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına mektuplu cevap
Son dakika haberleri... HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına mektuplu cevap
Son dakika haberleri... HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına mektuplu cevap
Son dakika haberleri... HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına mektuplu cevap
Son dakika haberleri... HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına mektuplu cevap

Halkların Demokratik Partisi, Zap bölgesi, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına mektuplu cevap - Son Dakika


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