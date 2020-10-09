DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİNDE YAŞAMINI YİTİREN ESEN'İN YAKINI: ÇOK AZ İÇMİŞ, BUGÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi öldü, 17 kişi tedaviye alındı (5)

'BİR KADEH İÇMİŞ'

İzmir'de 17 kişinin tedavi altına alındığı sahte içki zehirlenmesinde yaşamını yitiren tek kişi Çetin Esen'in (59) yakınları gözyaşını tutamadı. Esen'in kız kardeşi Sırma Özkul, "Çok az içmiş. Bir kadeh içmiş. Çankaya 'dan bir yerden almış. Çok fazla içmiyordu. Geçen çarşamba günü içmiş. Mide bulantısı gözüküyor kusuyor. Hastaneye getiriyorlar. Bugün yaşamını yitirdi" dedi.Öte yandan sahte içki zehirlenmelerinin ardından hastaneye kaldırılan 17 kişinin tedavisi sürüyor. Tedavi görenler arasında bulunan ve aldığı alkol sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Şerafettin Taha'nın eniştesi İbrahim Topçu DHA 'ya açıklamada bulundu. Kayınçosunun aldığı alkol sonrasında görme kaybı yaşadığını belirten İbrahim Topçu, "Benim bildiğim kadarıyla gözleri görmüyormuş. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastane tedavisi sürüyor" dedi.

'ANNE BEN GALİBA BEYİN KANAMASI GEÇİRİYORUM'Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki Taşkın Uzun'un annesi Zekiye Uzun, "Çok büyük panik ve heyecan yaşadım. İçkiyi satanlara çok kızdım. Oğlum hastalandığını bana söylemedi. Ben onun ölüsünü de bulabilirdim. Dün gece 22.20 gibi 'Anne ben galiba beyin kanaması geçiriyorum, acil ambulans çağır' dedi. Bu arada ben ne ambulans çağırabildim heyecandan. Ancak komşuyu çağırabildim, hastaneye geldik. Sahte alkolden başka akın akın insanlar da geldi. Yattığı bölümdekilerde zehirlenmeden gelmiş. Konak'tan almış sahte içkiyi ve sadece kendisi içmiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------İbrahim TopçuZekiye UzunSırma ÖzkulHastaneden görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU- Kadir ÖZEN-Hande NAYMAN-Nevra UÇKAÇ- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Necla Metin (75) ve Himmet Metin (76) bir emlakçı aracılığıyla müteahhide verdikleri 28 dönümlük araziye karşılık kendilerine verileceğine dair biri noter huzurda iki ayrı sözleşme yaptıkları 12 daireden 4'ünün verilmediğini ileri sürüp, 'dolandırıldıkları' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müteahhit Mustafa A. ve emlakçı Bilal G.'nin kendilerine kumpas kurduğunu iddia eden Metin çifti, haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

Efeler ilçesinde yaşayan Necla Metin ve yakınlarına Işıklı Mahallesi'ndeki 28 dönüm arazi babalarından miras kaldı. Bu arazinin 6 dönümü Necla Metin'e diğer hisseleri ise 11 yakını arasında paylaşıldı. Aile fertlerinin daha önceki yıllarda hayvancılık ve çiftçilik yaptıkları bu arazileri bir inşaat firması site kuracağını belirtip, daire karşılığı tek tek toplaya başladı. Ancak Necla Metin ve eşi Himmet Metin'i ikna edemedi. Bunun üzerine iddiaya göre müteahhit Mustafa A., emlakçı Bilal G.'yi yaşlı çifti ikna etmesi için yolladı. Bilal G., çifti ikna edebilmek için aylarca uğraştı, arazilerinin karşılığında 12 daire verecekleri sözünü verdi. Bunun üzerine Metin çifti, ikna oldu. 2013'te müteahhit Mustafa A.'nın ofisinde sözleşme imzalanmak üzere bir araya gelindi. İddiaya göre Metin çifti, 8 daire için noterde sözleşme imzaladı. İddiaya göre, Metin çifti, kendilerine vaat edilen diğer 4 daire için emlakçı Bilal G. ile notere gitmeden kendi aralarında ikinci bir sözleşme daha imzaladı. Metin çifti, yapılan ikinci sözleşmeye göre emlakçı Blal G.'nin müteahhit Mustafa A.'nın kendisine vereceği dairelerden 4'ünü kendilerine verileceğinin taahhüt edildiğini öne sürdü.

DARBE GİRİŞİMİNDE TUTUKLANDIİnşaatlar 3 yılda tamamlanacaktı. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi yaşanınca Mustafa A., FETÖ terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanarak cezaevine girdi. Bu sırada inşaat firmasına kayyum atandı ancak hiçbir çalışma yapılmadı. Mustafa A., 1 yıl 8 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra 31 Mayıs 2018 tarihinde serbest bırakıldı. İnşaatlara ise kaldığını yerden devam edildi. 2019 yılında inşaatlar tamamlandı. Ancak 12 daire almayı bekleyen Metin çiftine 8 daire verildi. Müteahhit Mustafa A. ve emlakçı Bilal G.'nin diğer 4 daireyi "Böyle bir sözleşme hatırlamıyoruz" diyerek, inkar ettiklerini ileri süren Metin çifti, 'dolandırıldıkları' gerekçesiyle avukatları aracılığıyla 11 Eylül 2010 tarihinde savcıIığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından Mustafa A. ve Bilal G. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken mağdur olduklarını belirten Necla Metin, "Hakkımızı hukuksal yollardan arıyoruz. Bu şekilde olacağını bilsek kesinlikle arazimizi vermezdim. Müteahhit ve emlakçı bizi o kadar üzdü ki son 5 yıldan beri çektiğimi bir Allah bir ben biliyorum" dedi.

'BİZE KUMPAS KURDULAR'Himmet Metin, "40 yıllık birikimimi eşimle beraber çocuklarımızın geleceğini sağlamak için koruma altına aldık. Ancak, bize verilen sözler tutulmadı. kandırılıp, arazimiz elimizden alındı. Bize vaat edilen 12 daireden 4'ü verilmedi. mağduruz.Müteahhit ve emlakçı bize kumpas kurdu" dedi.

'ANNE VE BABAMI ÜZDÜLER'Yaşananların anne ve babasını üzdüğünü belirten Hüseyin Metin (46) de "Söz konusu 28 dönümlük arazide 3 ahır, ev ve seramız vardı. Yıllık geçim kaynağımızın yarısı bizim buradandı. Başlangıçta anne ve babam araziyi kat karşılığı vermeye yanaşmadı. 'Ancak, daireler bitene kadar kiranızı ödeyeceğiz' diye ikna etmişler. Emlakçı neredeyse babamın beşinci evladı gibi olmuştu. Nasıl, bir güven sağladılarsa anne ve babam bizim bile karışmamıza müdahale etmiyordu. Sonrasında gelinen nokta ortada" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yapımı devam eden 213 dairelik lüks siteden görüntü-Necla ve Himmet Metin çiftinin 7 yıldır teslim alamadıkları dairelere uzaktan bakmaları;-Noter haricinde yapılan sözleşmenin fotoğrafı-Necla Metin ile röp.-Himmet Metin ile röp.-Hüseyin Metin ile röp.

Haber - Kamara: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Hayalet kılığına girip koronavirüse karşı uyardılar

KARABÜK'te, 2 arkadaş hayalet kılığına grip caddelerde gezerek vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve beraberindeki arkadaşı, hayalet kılığına girerek sokaklara çıktı. Gençler, 'Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor' diyerek salgına dikkat çekti. İki arkadaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı. Vatandaşlar, hayalet kılığına giren gençlerle fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Gençlerin maske konusunda vatandaşları uyarması-Vatandaşları şaşkınlıkları-Vatandaşlarla röp.-Gençlerle röp.-Fotoğraf çektirenler

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Bursa'da şiddetli dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da yoğun yağışların görüleceğine dair uyarılarda bulunurken, akşam saatlerine doğru aniden bastıran yağış etkili oldu. Bursa'nın özellikle kıyı ilçeleri olan Mudanya ve Gemlik'te hayatı felç eden yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışının da görüldüğü Gemlik ve Mudanya'da, bazı araçlar oluşan su birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Dolu ve yağmur nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek yollarına devam etmeye çabalarken, polis ekipleri ise vatandaşları dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Öte yandan Orhangazi ilçesinde de, belediye camilerden yağış nedeniyle anons gerçekleştirdi. Yapılan anonsta vatandaşlar, sağanak nedeniyle uyarıldı.Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü Bursa'da yağışların, gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BURSA - DHA

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Sivas Belediyesi'nden öğrencilere internet paketli tablet bilgisayar

SİVAS Belediyesi kent merkezinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla tablet bilgisayar dağıtımı yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bu hafta içerisinde toplam 2 bin tablet dağıtılacağını, ihtiyaca göre de sayının artacağını ifade etti. Sivas Belediyesi tarafından, imkanı kısıtlı öğrencilere yönelik internet paketli tablet bilgisayar dağıtımı düzenlenen törenle başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı.Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öncelikle il merkezinde uzak eğitime erişim noktasında sıkıntı çeken, tableti veya evinde internet bağlantısı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına böyle bir proje başlattıklarını belirterek, "Standartlara uygun, içerisinde 12 ay boyunca 30 GB internet paketi yüklü tabletlerimiz öğrencilerimize bugünden itibaren ulaşmaya başlıyor. Sivas genelinde yapılan müracaatları değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken sürece muhtarlarımızı ve okul müdürlerimizi dahil ettik. Ortaya çıkan tüm ihtiyaç sahibine ve benim tabletim yok, eğitime erişim sağlayamıyorum mazeretini ortadan kaldırmak adına herkese tabletlerini ulaştırmış olacağız. Ucu açık, bir sayı sınırı koymadık. Kriterleri belli, evdeki öğrenci sayısı, gelir durumu ve sosyo-ekonomik durumları değerlendirerek ihtiyaç sahibi her öğrencimize tablet desteği sağlıyoruz. İlk hafta 2 bin adet dağıtacağız çünkü tablet bulmakta zorlanıyoruz. 15 Ekim itibari ile Sivas merkezde tablet ve internet sebebiyle eğitimine ulaşamayan öğrencilerimize tüm tabletleri dağıtmış olacağız" dedi.

'KÖYLERE DE ULAŞTIRILACAK'Müracaat sayısında bir sınırlandırma yapmadıklarını ifade eden Bilgin, "Okul müdürleri ve muhtarlarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık. Çünkü eğitime ulaşım konusunu en çok okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz biliyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen listeyle bize yapılan müracaatlar arasında muhtarlarımızın da görüşünü alarak böyle bir değerlendirme yaptık. İlk etapta yaklaşık 4 bin öğrencimize tablet vereceğiz. Bunun dışında bize ulaşamayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz varsa onlara da ulaşmaya çalışacağız. İlk hedefimiz Ekim ayının 20'sine kadar 4 bin öğrencimize tabletini ulaştırmış olmak. Şimdilik il merkezine yönelik çalışıyoruz. Köyler için de Milli Eğitim Müdürümüzle görüştük. EBA destek noktasında bir ihtiyaç olursa köylerde ve ilçelerde EBA destek noktası oluşturmak için Sivas Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Tablet alan öğrenciler de mutlu olduklarını belirterek Sivas Belediyesi'ne teşekkür etti.