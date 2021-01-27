Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
27.01.2021 15:25
Kamerun'un batısında bulunan Dschang kasabasında, yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu araçlar alev alırken 53 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
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