Son dakika haber! Mahkeme Ümit Özdağ'ın ihraç kararını iptal etti - Son Dakika

Son dakika haber! Mahkeme Ümit Özdağ'ın ihraç kararını iptal etti

13.01.2021 12:42
Son dakika haber! Mahkeme Ümit Özdağ'ın ihraç kararını iptal etti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararını iptal etti.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararını iptal etti.

Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Disiplin Kuruluna sevk edilen Özdağ, partisinden ihraç edilmişti. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, Disiplin Kuruluna sevkin gerekçesi ile Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğu gerekçesiyle kararın iptali için dava açtı.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan ile davalı İYİ Parti'nin avukatları katıldı. Avukat Tarhan, iptale konu ihraç kararının iki yönüyle usule ve şekle aykırı olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "Bunlardan ilki müvekkil davacıyı Merkez Disiplin Kuruluna sevk eden organın yetkisizliğidir. Müvekkili Disiplin Kuruluna sevk etme yetkisi yalnızca Genel Başkan ya da Genel İdare Kuruluna aittir. İkinci olarak da davalı taraf müvekkil davacının disiplin kuruluna sevk edilmesini 19.10.2020 tarihinde katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra 80 il başkanı tarafından Genel Sekreterlik makamına sunulan 20.10.2020 tarihli cevap dilekçelerinin ekinde sundukları şikayet dilekçelerinden kaynaklandığını ifade etmektedirler. Gerek şikayet dilekçelerinde gerekse gerekçeli kararda görüleceği gibi söz konusu şikayetlerin gayesi müvekkil davacının İstanbul İl Başkanı hakkında yapmış olduğu açıklamalardır. Ancak iptale konu disiplin kararında müvekkilin Meral Akşener ve Koray Aydın hakkında yapmış olduğu açıklamaların da ihraç gerekçesi olarak gösterildiği görülmektedir. Disiplin Kurulu kararının iptali gerekmektedir" diye konuştu.

İYİ Parti avukatı Mustafa Tolga Öztürk ise, "Davacının iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Sekreterlik makamına ulaştırılan şikayet dilekçeleri toplanarak genel başkanlık makamına ulaştırılmıştır. Bu suretle genel başkanlık makamından davacının disipline sevki sağlanmıştır. Ayrıca disipline sevk nedenleri olarak gösterilen tüzük maddelerinde belirtildiği üzere Disiplin Kurulu tarafından davacının savunması istenirken hangi maddeye ilişkin olarak sevk edildiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Disiplin Kurulu kararı şekil ve usul açısından yasalara ve tüzüğe uygun şekilde verilmiş olduğundan davanın reddi gerekir" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme hükmünü açıkladı. Mahkeme, Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararının iptaline hükmetti.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mahkeme Ümit Özdağ'ın ihraç kararını iptal etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi Son Dakika! Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı yönündeki kararı iptal etti Gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan yeni skandal: Özel mesajları Google ile paylaşmış Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim İlber Ortaylı'dan "Etek öptü" eleştirilerine yanıt: Temennadır, saygı gereğidir Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı
Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık         
13:13
PTT, ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırınca çiftçiler icralık oldu PTT, ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırınca çiftçiler icralık oldu         
12:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Almanya Federasyonu'nun uzlaşma önerisini reddeden Mesut sayesinde F.Bahçe'nin borsadaki hisseleri arttı Almanya Federasyonu'nun uzlaşma önerisini reddeden Mesut sayesinde F.Bahçe'nin borsadaki hisseleri arttı         
11:43
Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü         
11:01
İdamı son anda durdurulmuştu, Yüksek Mahkeme kararı bozdu! Lisa Montgomery zehirli iğneyle infaz edildi İdamı son anda durdurulmuştu, Yüksek Mahkeme kararı bozdu! Lisa Montgomery zehirli iğneyle infaz edildi         
10:33
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı         
09:50
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi         
09:11
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum         
07:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 13:31:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Mahkeme Ümit Özdağ'ın ihraç kararını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei