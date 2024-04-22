Kayseri'de geçtiğimiz hafta düzenlenen 18 farklı operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu tacirlerinin yakalanması amacıyla 14-21 Nisan tarihleri arasında kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdü. 18 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 41 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise, 5 kilo kg narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 2 adet de hassas terazi ele geçirildi.
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelenin devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de 18 operasyonda 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, talaş yüklü bir tır şarampole girerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Harran'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Birecik'te ise bir otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?