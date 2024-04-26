Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü hakim karşısına çıktı

Kayseri\'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü hakim karşısına çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada acılı anne gözyaşlarına boğuldu. Sanık, hızının normal olduğunu ve kazayı önleyemediğini savundu. Müşteki baba ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmayı takip eden anne fenalaşarak salonda bayıldı. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

26.04.2024 13:37
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan acılı anne duruşmada gözyaşlarına boğuldu.

Melikgazi'de 15 yaşındaki çocuğun otomobil çarpması sebebiyle hayatını kaybettiği kazada sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık F.B., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifade veren Sanık F.B., "Olay esnasında hızım 55-60 civarındaydı. Çok hızlı değildim. Çocuğu görmemle çarpmam bir oldu. Olay saniyelik gelişti. Frene bastım, manevra yaptım ama kazayı önleyemedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben böyle olmasını istemezdim" şeklinde konuştu. Müşteki baba M.S. ise, "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ben sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Acılı anne salonda fenalık geçirdi

Öte yandan duruşmayı takip eden gencin annesi H.S. ise, sanık F.B.'nin ifade verdiği sırada fenalaştı. Mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olay

26 Nisan'da Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AHL 353 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü F.B., yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet S.'ye çarptı. Hastaneye kaldırılan M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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