Kocaeli'de 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı

Kocaeli\'de 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı

Kocaeli'de yaşayan bir kişi, kızının arkadaşlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor. Sanığa 2'şer kez 3 yıl 9 aydan 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada tanıkların ifadeleri ve deliller değerlendirildi.

26.04.2024 11:04
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Kocaeli'de kızının 11 ve 12 yaşlarındaki 2 arkadaşını taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki sanığın, 2'şer kez 3 yıl 9 aydan 14 yıla kadar hapsi istendi.

İddiaya göre; Kocaeli'de yaşayan H.N.Y. (11) ile S.N.B. (12) isimli kız çocukları, 2020'nin yaz aylarında ve 2022'nin ocak ayında arkadaşlarının babası İ.K. (52) tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Çocukların bu durumu öğretmenlerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. Suç duyurusunun ardından İ.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanık hakkında "Çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan dava açıldı.

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin dinlenen S.N.B'nin ablası Z.B., "Tam zamanını hatırlamamakla birlikte pandemi sonrasında kardeşim bana sanık ve kızı ile motosiklete bindiklerini söyledi. Kardeşim, sanığın motosiklette bacaklarına ve bikini bölgesine dokunduğunu söyledi. Emin olup olmadığını sorduğumda emin olduğunu söyledi. Kardeşimin cep telefonunu denetlemek amacıyla kontrol ettim. Kardeşim arkadaşına yolladığı mesajda kendisine dokunduklarını yazmıştı. Kardeşime mesajların ne olduğunu sorduğumda şaka olduğunu söyledi ve bana tepki gösterdi. Telefonunu kontrol ettiğim başka tarihte ise intihar etmek amacıyla hap içtiğini yazmıştı. Daha sonra olayı anneme anlattım. Ben anlatmadan önce de kardeşim olayı öğretmenine anlatmış. Daha sonra olay polise intikal etti" dedi.

"Mağdurlar, iddia ettikleri eylemler tarihinden sonra da sürekli bize gelmeye devam etti"

Tanık olarak dinlenen sanığın kızı ise "Mağdur kızlar benim arkadaşlarım olur. Evimize gelip giderlerdi. Kızlar bizim eve geldiğinde sürekli yanlarındaydım. İddia konusu olaylar yaşanmamıştır. Mağdurlar, iddia ettikleri eylemler tarihinden sonra da sürekli bize gelmeye devam etti. S.N.B. çok yalan söyler ve olayları abartarak anlatır. Bu huyu sebebiyle kendisiyle çok kavga ettiğimiz olurdu" şeklinde konuştu.

Sanık ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

2'şer kez 3 yıl 9 aydan 14 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mahkeme heyetine sunduğu mütalaasında, sanık İ.K'nın her 2 çocuğa karşı işlemiş olduğu iddia edilen "çocuğa karşı cinsel sarkıntılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9 aydan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika

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