Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı

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HABER: DİLAN KUTLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ADIYAMAN) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Grand İsias Otel'de tur rehberliği yapan oğlu Hasan Öz'ü kaybeden anne Rüziye Öz, "İsterim ki otelin sahibi idam edilsin. Üç defa mühürlenmiş. Üç defa ikaz edilmiş. Bu insanları nasıl içeri almış? Çırpınıyoruz. Nasıl olsa o hapiste, yiyip, içiyor. Bizim çocuklarımız gömüldü. Ömür boyu göremeyeceğiz. Oğlumun mezarının başında çırpınıyorum, ağlıyorum. Gittikçe daha da zor oluyor bizim için" dedi.

6 Şubat depreminde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman'da başladı. 3'ü tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

"OĞLUMUN MEZASI BAŞINDA ÇIRPINIYORUM"

Tur rehberliği yapan oğlu Hasan Öz'ü kaybeden anne Rüziye Öz, davayı takip etmek için Adıyaman'a geldi. Dava öncesinden ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öz şunları söyledi:

"Oğlum 13 yıldır İstanbul'da hem okuyor hem de çalışıyordu. Depremde İsias Oteli'nde vefat etti. Saat 12'de otel girmiş. Saat 04.00'e doğru deprem oldu. Hayatımız söndü. Yaşam kalmadı artık. İnşallah adalet yerini bulur. İsterim ki otelin sahibi idam edilsin. Üç defa mühürlenmiş. Üç defa ikaz etmişler. Bu insanları nasıl içeri almış? Çırpınıyoruz. Nasıl olsa o hapiste yiyip, içiyor. Bizim çocuklarımız gömüldü. Ömür boyu göremeyeceğiz. Oğlumun mezarının başında çırpınıyorum, ağlıyorum. Gittikçe daha da zor oluyor bizim için. Destek alıyoruz ama desteğin de anlamı kalmadı. Sürekli buraya gelip gidiyoruz ama inşallah adalet yerini bulur."

Davada serbest bırakılanlara ilişkin de konuşan anne Rüziye, "Bence çok yanlış. Biz burada ağlarken, onları nasıl dışarı bırakıyorlar. Hiç mi vicdanları yok? Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Talebimiz idam edilmeleri" ifadelerini kullandı.